Илья Чижевский вступит в должность после получения всех необходимых согласований ЦБ

Президентом ОТП Банка назначен Илья Чижевский. Он вступит в должность после получения всех необходимых согласований ЦБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



С 16 по 22 октября 2015 года включительно временно исполнять должностные обязанности президента ОТП Банка будет член правления финучреждения Юлия Орешкина.



Илья Чижевский начал свою карьеру в банковском секторе в 2003 году в Ситибанке и в дальнейшем занимал руководящие посты в ДжиИ Мани Банке и Русфинанс Банке, входящем в Группу Societe Generale.



В 2013 году Чижевский был назначен зампредседателя правления ОТП Банка. В сферу его ответственности входят бизнес филиальной сети, корпоративный бизнес, а также вопросы, связанные с клиентским сервисом.

Ранее сообщалось, что предправления венгерского ОТП Банка Георгий Чесаков с 15 октября покидает свой пост. В качестве причины ухода Чесакова называлась «недостаточная скорость оптимизации банка и сокращения расходов в условиях кризиса».