Президентом ОТП Банка назначен Илья Чижевский. Он вступит в должность после получения всех необходимых согласований ЦБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
С 16 по 22 октября 2015 года включительно временно исполнять должностные обязанности президента ОТП Банка будет член правления финучреждения Юлия Орешкина.
Илья Чижевский начал свою карьеру в банковском секторе в 2003 году в Ситибанке и в дальнейшем занимал руководящие посты в ДжиИ Мани Банке и Русфинанс Банке, входящем в Группу Societe Generale.
В 2013 году Чижевский был назначен зампредседателя правления ОТП Банка. В сферу его ответственности входят бизнес филиальной сети, корпоративный бизнес, а также вопросы, связанные с клиентским сервисом.
Ранее сообщалось, что предправления венгерского ОТП Банка Георгий Чесаков с 15 октября покидает свой пост. В качестве причины ухода Чесакова называлась «недостаточная скорость оптимизации банка и сокращения расходов в условиях кризиса».
АО «ОТП Банк» — «дочка» одноименной венгерской банковской группы, один из крупнейших розничных банков на российском рынке с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в других регионах страны. Банк сосредоточен на работе по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения. Фининститут также активен на валютном и межбанковском рынках, в операциях с производными инструментами.
По состоянию на 12 ноября 2018 года венгерский OTP Bank контролирует 97,90% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,20% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 0,9%) распределены между прочими акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 162,36 млрд рублей (48-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,78 млрд, кредитный портфель — 101,28 млрд, обязательства перед населением — 62,19 млрд.