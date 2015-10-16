Банк «Югра» планирует раскрыть основных собственников в структуре владения кредитной организацией. Как ожидается, в ближайшее время банк изменит структуру собственников, и она будет отражать реальное положение дел; нынешние совладельцы «Югры» — номинальные. По данным «Ведомостей», на раскрытии настаивает ЦБ.

Согласно информации на сайте ЦБ, банком владеют 12 физических лиц. Однако, по мнению участников банковского рынка, «Югра» де-факто контролируется московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиными. Связанные с ними лица приобрели в 2012 году тогда еще небольшой банк «Югра». Хотины планируют раскрыться как собственники банка, среди акционеров появятся и другие лица, говорит человек, близкий к «Югре», но не называет их. Среди акционеров должны появиться Хотины, знает и один из финансистов, он также слышал, что раскроются не только они.

Раскрытие акционеров произойдет вместе с докапитализацией банка, указывает один из собеседников «Ведомостей». Летом 2014 года «Югра» анонсировала докапитализацию на 6,8 млрд рублей, выкупить допэмиссию по закрытой подписке должна была компания Radamant Financial. Средства должны будут войти в уставный капитал банка, т. е. в капитал первого уровня. Доли после допэмиссии должны были распределиться так: 47,55% останется у акционеров-физлиц, 52,45% будет контролировать Radamant, говорится в годовом отчете «Югры» по МСФО за 2014 год. Из того же отчета следует, что компания Radamant SA предоставила банку субординированные депозиты на 55,5 млн долларов. Один из источников издания знает, что Хотины могут раскрыться в числе собственников через компанию Radamant.

Это подтверждает другой человек, близкий к банку: Хотины раскроются в банке как акционеры Radamant, это одно из условий ЦБ для докапитализации банка. Он же знает, что официально раскроется еще один человек, номинальный, представитель бизнес-партнера Хотиных, человек с некоторым административным ресурсом.

Раскрытие новой структуры владения банк планирует после получения предварительного согласия Центробанка, рассказал газете человек, близкий к банку.

Выходцы из Белоруссии Юрий и Алексей Хотины, отец и сын, переехали в Москву в середине 1990-х, бизнес начинали с продажи продукции своего белорусского предприятия «Белкосмекс», потом локализовали производство шампуней и кремов в Москве, арендовав цех у мясокомбината «Микомс». Завод обанкротился, и Хотины выкупили помещение на столь выгодных условиях, что решили сделать скупку недвижимости основным бизнесом. В 2012 году они попали в рейтинг Forbes. Сейчас у бизнесменов уже более 2 млн кв. м недвижимости, в том числе «Горбушкин двор», «Филион» и бизнес-центр East Gate площадью 110 тыс. кв. м. В августе, считают участники московского рынка недвижимости, Хотины выкупили у структуры Сулеймана Керимова галерею «Модный сезон» в гостинице «Москва». С 2012 года Хотины начали приобретать и нефтяные активы, доходы от которых теперь, по оценке Forbes, вдвое превышают доходы от сдачи в аренду недвижимости, их издание оценило в 320 млн долларов в год.