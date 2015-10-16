По данным источников Bloomberg, структуры братьев Ротенбергов могли быть причастны к выводу средств из РФ

Несколько человек, в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, владеющие контрольным пакетом акций СМП Банка и находящиеся сейчас под санкциями США, могли извлечь выгоду из торговых сделок Deutsche Bank. Эти сделки, по данным Минюста США, возможно, являлись прикрытием для вывода средств из РФ, пишет Bloomberg.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg, что речь идет о расследовании Министерства юстиции США, которое пытается выяснить, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий анализ трансакций на 6 млрд долларов.

Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах могли принадлежать лицам из возможного окружения президента РФ.



На то, что Ротенберги или другие предполагаемые клиенты Deutsche Bank являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, указаний нет, уточнили источники. Трансакции, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом, можно совершать легально.

В этой связи Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег.

Deutsche Bank отказался сообщить подробности о своей проверке. Банк лишь отметил, что держит регуляторов в США и Европе в курсе ее результатов. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы, связанные с какими-либо сделками Deutsche Bank. «Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника», — написал Песков в текстовом сообщении, отмечает Bloomberg.

Расследование Минюста США бросает дополнительную тень на Deutsche Bank и его московское представительство, пишет агентство. За последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank уже является объектом по меньшей мере трех уголовных расследований в США, пережил смену руководства и ожидает расходы на миллиарды долларов, отчасти в связи с ростом судебных издержек.

Владимир Путин в конце 2011 года начал призывать российскую бизнес-элиту репатриировать миллиарды долларов из офшоров. Проверка Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011-го по начало 2015 года, сообщали агентству источники, знакомые с ситуацией.