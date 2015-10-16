Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «BB+», прогноз — «негативный», говорится в релизе S&P.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги в национальной валюте подтверждены на инвестиционном уровне «BBB-/A-3», краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне «B».



По мнению аналитиков, рейтинг России поддерживается низким уровнем госдолга. Давление на оценку оказывают относительно слабые перспективы роста доходов населения и роста экономики РФ. Инфляция в России по итогам 2015 года составит 15%, а дефицит бюджета — 4,4%, считают в S&P.

Ранее S&P ухудшило прогноз падения ВВП России в 2015 году до 3,6% с 2,6%.