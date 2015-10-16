Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило России долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом. Рейтинги выпусков приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB-». Страновой потолок подтвержден на уровне «BBB-», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «F3».

В агентстве констатируют ухудшение внешних условий за период с июля, которое обусловило понижение прогноза по нефтяным ценам, повышение волатильности курса рубля, а также более высокую инфляцию. При этом девальвация рубля по-прежнему благоприятно влияет на платежный баланс. Fitch прогнозирует по итогам года профицит платежного баланса РФ на уровне 5—6% ВВП против 3% по итогам 2014-го.

В Fitch отмечают, что профицит текущего счета компенсируется чистым оттоком частного капитала, масштабы которого, впрочем, уменьшились с 2014 года. Ставки по пролонгируемой задолженности частного сектора превысили ожидания, а по другим направлениям отток сократился. Рынки капитала вновь открываются для заемщиков, не находящихся под санкциями. Ввиду этих факторов, а также положительного сальдо текущего счета спрос на иностранную валюту для обслуживания внешних обязательств не должен оказать чрезмерного давления на резервы, считают аналитики.



Сильный суверенный баланс остается ключевым фактором поддержки кредитоспособности РФ, указывают в Fitch. Уровень госдолга по итогам 2015 года может составит 13% ВВП, а чистые зарубежные активы России оцениваются в 26% ВВП 2015 года. Резервы Центробанка РФ стабильны начиная с I квартала; на конец сентября их объем составил 371 млрд долларов, что покрывает более десяти месяцев планируемых платежей за импорт. По мнению Fitch, объем резервов РФ мало изменится в долларовом эквиваленте в 2016—2017 годах. ЦБ в июле приостановил закупки валюты для пополнения резервов, напоминают аналитики, но не исключают их возобновления. Ключевыми рисками для объема резервов являются снижение нефтяных цен и/или рост спроса на валюту.



В Fitch отмечают, что монетарная политика РФ направлена на ограничение рисков долларизации, и напоминают, что ЦБ ставит целью по инфляции уровень в 4% к концу 2017 года. Долларизация депозитов существенно выше уровней, отмечавшихся до 2014 года, — 41%, но негативные факторы находятся под контролем. ЦБ на сентябрьском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых. Риском остается возможность новой волны спроса на иностранную валюту из-за каких-либо мер со стороны властей или геополитических шоков, как в декабре 2014-го, предупреждают аналитики. Но если удастся сдержать волатильность рубля, инфляция замедлится до 9% в 2016 году с 15,5% в 2015-м.



Fitch ожидает, что дефицит федерального бюджета РФ увеличится до 2,8% от ВВП в 2015 году, что вписывается в целевой уровень в 3,7% от ВВП, закрепленный в пересмотренном бюджете-2015. Власти нацеливаются на такой же показатель в 2016-м, что представляет собой более низкий темп консолидации, чем агентство ожидало в июле. Рост расходов будет удерживаться в пределах 4%, то есть намного ниже ожидаемой в 2016 году среднегодовой инфляции. Аналитики напоминают, что российские власти заморозили повышение зарплат и планируют сокращения персонала в госсекторе.

Что касается доходов, то единственный существенный шаг, который может быть предпринят, — повышение налоговой нагрузки на нефтяные компании. Кроме того, планируется создание антикризисного фонда в рамках бюджета. Fitch прогнозирует уровень бюджетного дефицита РФ в 2% от ВВП в 2016-м с учетом своего более оптимистичного прогноза по ценам на нефть: 60 долларов за баррель в следующем году против официального прогноза (в РФ. — Прим. Банки.ру) в 50 долларов за баррель. В сообщении уточняется, что уровни, из которых исходит Fitch в своих прогнозах на 2015 и 2017 годы, — 55 и 70 долларов за баррель соответственно.

Как и в 2014 году, правительство будет финансировать дефицит из Резервного фонда, что сократит бюджетную подушку безопасности и снизит финансовую гибкость. Несмотря на приостановку бюджетного правила и трехлетнего бюджетного планирования, Минфин РФ ставит сохранение запаса в Резервном фонде ключевой целью бюджетной политики. Тем не менее ожидается сокращение объема Резервного фонда до 1,8 трлн рублей к концу 2016 года, что составляет менее половины от текущего объема в рублевом эквиваленте.



По мнению агентства Fitch, российская экономика продемонстрирует спад на 4% по итогам 2015 года на фоне сокращения потребления и инвестиций, а робкое восстановление ожидается только во второй половине 2016-го. Положительный вклад могут внести только чистые поступления от внешней торговли, которые поддерживаются ослаблением рубля, можно заключить из сообщения аналитиков, в то время как потребление и инвестиции, по их мнению, вряд ли восстановятся в 2016-м. Согласно пересмотренному прогнозу Fitch, рост российской экономики может составить до 0,5% в 2016 году и ускориться до 1,5% в 2017-м. Более пессимистичные ожидания по сравнению с июльскими принимают во внимание понижение прогнозов по ценам на нефть, ослабление рубля и жесткую монетарную и бюджетную политику.



В своем релизе Fitch также указывает на снижение риска ужесточения санкций против России, в частности связанных с платежной системой и торговлей. Как можно понять из сообщения, это мнение основано на сокращении масштабов военных действий и уменьшении потерь на востоке Украины. Fitch в озвученных прогнозах также исходит из того, что военные действия РФ в Сирии не достигнут таких масштабов, когда они начнут оказывать существенное влияние на бюджет и экономическую ситуацию.



Напомним, в пятницу рейтинг России подтвердило и агентство S&P — на уровне «BB+» также с «негативным» прогнозом.

