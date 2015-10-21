Представители сотового оператора Tele2 на пресс-конференции 21 октября рассказали о планах компании и раскрыли информацию о тарифных планах, подготовленных специально для москвичей.
Продажи контрактов начнутся 22 октября в 400 монобрендовых салонах сотового оператора. Также сим-карту можно будет приобрести в других точках продаж: в салонах связи «Связной» и «Евросеть», магазинах сети X5 Retail Group «Пятерочка» и даже на Почте России.
Представители компании назвали «точное» количество базовых станций: в столице и окрестностях за год было установлено около 7 тыс. станций UMTS (3G) и 2 тыс. LTE. Это немного больше предполагаемого количества. Так как пока оператор сумел обеспечить покрытием лишь 90% города и 75% Подмосковного региона, работы по установке базовых станций продолжатся. Сложнее с московской подземкой. Здесь связью от Tele2 обеспечены только пять станций: «Котельники», «Зябликово», «Тропарево», «Деловой центр» и «Белорусская». Полностью оператор обещает «спуститься» под землю только через 1,5—2 года.
Уже со старта пользователям будет предложена связь с технологией HD-Voice. Кроме этого, компания подтвердила информацию о разворачивании сети стандарта LTE-800. Учитывая, что сейчас для обеспечения покрытия оператору пришлось устанавливать станции на расстоянии всего 500 м друг от друга, переход на этот стандарт способен существенно сократить расходы — охват базовой станции стандарта LTE-800 гораздо больше.
Общий объем инвестиций в проект участники пресс-конференции назвать отказались. Был озвучен лишь размер структурного кредита от ВТБ — 16 млрд рублей.
Для Москвы Tele2 предложил три пакетных тарифа и один тариф без абонентской платы.
Тариф «Оранжевый»
Без абонентской платы. Стоимость одной минуты разговора по всем направлениям, одного текстового сообщения и одного скаченного мегабайта данных равняется 1 рублю.
Тариф
Оранжевый
Тарификация
Поминутная
Абонентская плата
0 руб.
Звонок в Москве и области
1 руб./мин.
Звонок по России внутри сети
1 руб./мин.
Звонок по России
1 руб./мин.
Интернет
1 руб./Мбайт
СМС на московский номер
1 руб./СМС
СМС на номера России
1 руб./СМС
Тариф «Черный»
За 99 рублей в месяц пользователь получает 2 гигабайта трафика (действует при поездках по России), безлимитные звонки в домашнем регионе и 150 СМС.
Тариф
Черный
Тарификация
Поминутная
Абонентская плата
99 руб.
Зона действия
Москва, Интернет по России
Включено минут
Безлимит внутри сети в Москве и по России
Включено Гбайт
2
СМС в Москве
150
СМС на номера России
2,5 руб.
Тариф «Очень черный»
299 рублей. 400 минут звонков по всей России, 4 гигабайта трафика и 400 СМС.
Тариф
Очень черный
Тарификация
Поминутная
Абонентская плата
299 руб.
Направление звонков
Любое по России
Включено минут
400
Включено Гбайт
4
Включено SMS
400
Роуминг
Пакеты услуг действуют по всей России
Тариф «Самый черный»
Самый дорогой пакетный тариф действует на территории всей России, включает в себя 10 гигабайт Интернета, 1 000 минут разговоров и столько же сообщений.
Тариф
Самый черный
Тарификация
Поминутная
Абонентская плата
599 руб.
Зона действия
Вся Россия
Включено минут
1 000
Включено Гбайт
10
Включено СМС
1 000
Последние два тарифных плана действуют без ограничений: междугородние звонки на номера других операторов будут расходовать лишь включенные в пакет минуты.
В целом ожидания экспертов подтвердились: свой путь на столичный рынок оператор начал прокладывать с помощью демпинга. Управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что в долгосрочной перспективе Tele2 не будет предлагать низкие цены, а сосредоточится на простых тарифах для тех, кто не готов много тратить на связь.
По мнению партнера компании AT Consulting Игоря Хомича, появление Tele2 послужит «катализатором трансформационных процессов во всей отрасли: упрощение схем тарификации и предоставления классических телеком-услуг, увеличение прозрачности списания со счетов абонентов, борьба за увеличение доли «довольных клиентов» (NPS)».
«Усиление конкуренции на рынке всегда во благо потребителю», — считает директор департамента телекоммуникационных услуг технологий J`son & Partners Consulting Кирилл Кучеров. По его мнению, конкурентам придется пересмотреть тарифы в сторону понижения цен или увеличения объема предоставляемых услуг в рамках текущего бюджета москвичей на сотовую связь.