Представители сотового оператора Tele2 на пресс-конференции 21 октября рассказали о планах компании и раскрыли информацию о тарифных планах, подготовленных специально для москвичей.

Продажи контрактов начнутся 22 октября в 400 монобрендовых салонах сотового оператора. Также сим-карту можно будет приобрести в других точках продаж: в салонах связи «Связной» и «Евросеть», магазинах сети X5 Retail Group «Пятерочка» и даже на Почте России.

Представители компании назвали «точное» количество базовых станций: в столице и окрестностях за год было установлено около 7 тыс. станций UMTS (3G) и 2 тыс. LTE. Это немного больше предполагаемого количества. Так как пока оператор сумел обеспечить покрытием лишь 90% города и 75% Подмосковного региона, работы по установке базовых станций продолжатся. Сложнее с московской подземкой. Здесь связью от Tele2 обеспечены только пять станций: «Котельники», «Зябликово», «Тропарево», «Деловой центр» и «Белорусская». Полностью оператор обещает «спуститься» под землю только через 1,5—2 года.

Уже со старта пользователям будет предложена связь с технологией HD-Voice. Кроме этого, компания подтвердила информацию о разворачивании сети стандарта LTE-800. Учитывая, что сейчас для обеспечения покрытия оператору пришлось устанавливать станции на расстоянии всего 500 м друг от друга, переход на этот стандарт способен существенно сократить расходы — охват базовой станции стандарта LTE-800 гораздо больше.

Общий объем инвестиций в проект участники пресс-конференции назвать отказались. Был озвучен лишь размер структурного кредита от ВТБ — 16 млрд рублей.

Для Москвы Tele2 предложил три пакетных тарифа и один тариф без абонентской платы.

Тариф «Оранжевый»

Без абонентской платы. Стоимость одной минуты разговора по всем направлениям, одного текстового сообщения и одного скаченного мегабайта данных равняется 1 рублю.

Тариф Оранжевый Тарификация Поминутная Абонентская плата 0 руб. Звонок в Москве и области 1 руб./мин. Звонок по России внутри сети 1 руб./мин. Звонок по России 1 руб./мин. Интернет 1 руб./Мбайт СМС на московский номер 1 руб./СМС СМС на номера России 1 руб./СМС

Тариф «Черный»

За 99 рублей в месяц пользователь получает 2 гигабайта трафика (действует при поездках по России), безлимитные звонки в домашнем регионе и 150 СМС.

Тариф Черный Тарификация Поминутная Абонентская плата 99 руб. Зона действия Москва, Интернет по России Включено минут Безлимит внутри сети в Москве и по России Включено Гбайт 2 СМС в Москве 150 СМС на номера России 2,5 руб.

Тариф «Очень черный»

299 рублей. 400 минут звонков по всей России, 4 гигабайта трафика и 400 СМС.

Тариф Очень черный Тарификация Поминутная Абонентская плата 299 руб. Направление звонков Любое по России Включено минут 400 Включено Гбайт 4 Включено SMS 400 Роуминг Пакеты услуг действуют по всей России

Тариф «Самый черный»

Самый дорогой пакетный тариф действует на территории всей России, включает в себя 10 гигабайт Интернета, 1 000 минут разговоров и столько же сообщений.

Тариф Самый черный Тарификация Поминутная Абонентская плата 599 руб. Зона действия Вся Россия Включено минут 1 000 Включено Гбайт 10 Включено СМС 1 000

Последние два тарифных плана действуют без ограничений: междугородние звонки на номера других операторов будут расходовать лишь включенные в пакет минуты.

В целом ожидания экспертов подтвердились: свой путь на столичный рынок оператор начал прокладывать с помощью демпинга. Управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что в долгосрочной перспективе Tele2 не будет предлагать низкие цены, а сосредоточится на простых тарифах для тех, кто не готов много тратить на связь.

По мнению партнера компании AT Consulting Игоря Хомича, появление Tele2 послужит «катализатором трансформационных процессов во всей отрасли: упрощение схем тарификации и предоставления классических телеком-услуг, увеличение прозрачности списания со счетов абонентов, борьба за увеличение доли «довольных клиентов» (NPS)».

«Усиление конкуренции на рынке всегда во благо потребителю», — считает директор департамента телекоммуникационных услуг технологий J`son & Partners Consulting Кирилл Кучеров. По его мнению, конкурентам придется пересмотреть тарифы в сторону понижения цен или увеличения объема предоставляемых услуг в рамках текущего бюджета москвичей на сотовую связь.