​О том, что финансовые исследования компаний, оказавшихся в санкционном списке ЕС, подпадают под ограничения, говорится в разъяснении Еврокомиссии

Еврокомиссия запретила банкам и другим финансовым организациям ЕС проводить финансовые исследования в отношении ценных бумаг российских кредитных организаций, находящихся под санкциями Евросоюза. Об этом говорится в опубликованных ЕК разъяснениях к пакету ограничительных мер против РФ, передает из Брюсселя собкор Банки.ру.

Ограничения на доступ к европейским рынкам капитала действуют, в частности, в отношении Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка. Всем финансовым организациям ЕС запрещено «прямо или косвенно» предоставлять инвестиционные услуги в отношении их ценных бумаг, эмитированных в условиях санкций.

«В то время как проведение исследования формально отличается от предоставления консультаций, по своей природе оно является одной из форм косвенного совета. Анализ, содержащийся в исследовательском документе, действительно помогает потенциальному инвестору в принятии решений. Это может касаться решений относительно того, держать, купить или продать бумаги», — говорится в документе ЕК.

На основании этого Еврокомиссия сделала вывод, что проведение таких исследований следует рассматривать в качестве формы инвестиционной услуги, которые предоставлять запрещено.

Европейский союз 31 июля 2014 года принял пакет санкций в отношении РФ, среди которых: ограничение доступа на рынки капитала для некоторых российских финансовых организаций, эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт товаров двойного назначения и ограничения доступа к определенным технологиям, особенно в секторе нефтяной промышленности.

«Документ Еврокомиссии, выпущенный 25 сентября, лишь уточняет определенные аспекты применения режима санкций. В частности, он включает в себя запрет европейским банкам готовить аналитические материалы о ценных бумагах компаний из санкционного списка, выпущенных после введения санкций, то есть после 1 августа 2014 года. Соответственно, указанный запрет не распространяется на существующие обыкновенные акции и еврооблигации ВТБ», — уточнили в пресс-службе ВТБ.



Газпромбанк АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. По состоянию на 30 июня 2018 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 6 108,00 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 780,00 млрд, кредитный портфель — 4 002,95 млрд, обязательства перед населением — 978,18 млрд.

По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.



ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 13 853,68 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 589,24 млрд, кредитный портфель — 9 552,28 млрд, обязательства перед населением — 3 918,90 млрд.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 28 415,32 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 287,33 млрд, кредитный портфель — 18 573,29 млрд, обязательства перед населением — 12 617,59 млрд.