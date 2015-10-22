Фонд капитализации российских банков (Russian Capitalization Fund, RFC), созданный в 2012 году при участии ВЭБа, Минфина и IFC, по состоянию на 30 июня 2015 года «подлежит упорядоченной ликвидации». Об этом сообщается в размещенной отчетности Международной финансовой корпорации (IFC). Решение принято после инициативы ВЭБа и Минфина отозвать свои инвестиции из фонда, пишет «Коммерсант».

Объем этого фонда на момент создания составлял 550 млн, из которых по 250 млн долларов внесли IFC и ВЭБ, а остальную часть — Минфин. В Минфине и ВЭБе газете подтвердили, что запрошенные средства возвращены в полном объеме — за вычетом сделанных небольших инвестиций фонда эта сумма должна была составить чуть более 200 млн долларов. От официальных комментариев все стороны отказались.

Изначально планировалось, что IFC будет работать до 2021 года (с возможным продлением до 2023 года) и инвестирует средства в капиталы нескольких десятков средних российских частных банков. Однако на практике в самом начале своей деятельности фонд сделал две символические инвестиции — в банки, где IFC уже являлась акционером и фактически сократила свое участие за счет участия фонда. Речь идет о Московском Кредитном Банке и «Восточном», IFC продала 4,6% акций МКБ и 2% акций «Восточного» фонду RFC на общую сумму 82 млн долларов.

«Проект, очевидно, оказался неудачным, и выход из него был сопряжен с дискуссиями о его неэффективности, что, видимо, делает нежелательным для сторон давать официальные комментарии на этот счет», — поясняет собеседник газеты, близкий к проекту.

При этом изъятые из фонда средства не пойдут в поддержку банков никаким другим из возможных путей, предупредил источник издания, близкий к Минфину. «Эти средства вернулись на единый счет бюджета и по определению теперь не имеют целевого назначения», — уточнил один из источников газеты. Впрочем, отметили в Минфине, IFC при обсуждении возврата инвестиций предложила «не отказываться полностью от идеи проекта и, возможно, к ней в будущем вернуться».