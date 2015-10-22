От санкций США страдают и европейские компании, так поступают не с союзниками, а с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговом заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг.

«В качестве примера приведу настоящую эпидемию штрафов, в том числе и европейских компаний. Со стороны США в ход идут надуманные предлоги, жестко караются те, кто осмелился нарушить односторонние американские санкции. Вы знаете, это, может быть, не российское дело, но у нас с вами дискуссионный клуб, поэтому я все-таки позволю себе спросить: так с союзниками поступают? Нет, так поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению, их наказывают за плохое поведение», — сказал Путин.

Президент также отметил, что разница в курсах валют создает сейчас конкурентное преимущество, которое российские производители должны использовать. Путин подчеркнул, что это преимущество не только для освоения собственного рынка, но и для продвижения на внешних рынках.

«Дело не в кризисе, а разница в курсах валют — национальной валюты, иностранных валют по отношению к рублю. Это абсолютные конкурентные преимущества, которые, безусловно, наши производители должны использовать, в том числе не только для освоения собственного рынка, но и для продвижения на внешних», — сказал президент.