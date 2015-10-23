Сама Почта России не имеет права входить в капитал кредитных организаций

Минкомсвязью одобрено создание при ФГУП «Почта России» дочерней компании «Почтовые финансы». Организация потребовалась ФГУПу для участия в почтовом банке, создание которого на базе Лето Банка (входит в группу ВТБ) одобрило правительство в июле. Сделка должна быть подписана до конца года. Создание почтового банка взято под контроль администрации президента РФ, пишет «Коммерсант».

О создании «дочки» Почты России говорится в письме замминистра Минкомсвязи Михаила Евраева заместителю начальника контрольного управления администрации президента Валентину Летуновскому. Он в сентябре просил, в частности, предоставить ему информацию о финансовой и организационной модели планируемого к созданию совместно с группой ВТБ почтового банка.

Компания «Почтовые финансы» зарегистрирована 7 сентября, владельцем 100% долей является Почта России. Уставный капитал — 150 млн рублей. Гендиректором «Почтовых финансов» указан Станислав Михалевский, он же возглавляет департамент казначейства Почты России. Сама Почта России не имеет права входить в капитал кредитных организаций. Поэтому, чтобы выкупить у ВТБ 50% минус 1 акцию Лето Банка, была создана новая компания. Контролирующим акционером почтового банка станет ВТБ, глава Минкомсвязи Николай Никифоров возглавит совет директоров. Акционерное соглашение планируется подписать до конца 2015 года.

Еще 16 сентября правительство разрешило Почте России без проведения торгов заключать с Лето Банком договоры на право аренды объектов почтовой связи, в которых будут оказываться банковские услуги. Их перечень будет утверждать Минкомсвязь. Предполагается в ближайшие три года открыть не менее 15 тыс. офисов почтового банка, в том числе в отделениях почтовой связи ФГУПа.

Почта Банк ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.



По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 406,88 млрд рублей (26-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,39 млрд, кредитный портфель — 312,59 млрд, обязательства перед населением — 317,41 млрд.