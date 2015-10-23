ЦБ с 23 октября ввел временную администрацию в петербургский банк «Советский», возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется, такое решение принято в связи с выявлением признаков неустойчивого финансового положения банка, создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков).

Полномочия органов управления и полномочия акционеров банка, связанные с участием в уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров), приостановлены.

«Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», — отмечается в сообщении Банка России.



«Ввод временной администрации имеет целью дать Центральному банку РФ возможность более полно изучить финансовое состояние банка. Всю операционную деятельность кредитная организация продолжает осуществлять в обычном режиме. Все обязательства банка выполняются в полном объеме», — заявили порталу Банки.ру в пресс-службе «Советского».



По результатам проверки временная администрация разработает предложения по дальнейшей деятельности банка, сообщает в свою очередь АСВ.



Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в конце августа, перед отзывом рейтинга банка (он находился на уровне «В», что означает «низкую кредитоспособность», с «негативным» прогнозом), указывало на его «низкий уровень достаточности собственных средств в сочетании с убыточностью деятельности и снижением качества активов». Из сообщения аналитиков следовало, что отрицательная прибыльность банка (она сохраняется и по итогам девяти месяцев 2015 года, хотя ситуация улучшилась по сравнению с концом первого полугодия. — Прим. Банки.ру) в сочетании с необходимостью регулярно формировать значительный объем дополнительных резервов по проблемному розничному кредитному портфелю оказывает давление на достаточность капитала. Из-за отсутствия у банка возможности самостоятельно обеспечивать формирование резервов выполнение им обязательных нормативов достаточности капитала зависит исключительно от возможностей собственников по поддержке банка, говорилось в релизе.

Впрочем, по состоянию на 1 октября 2015 года нормативы достаточности капитала банком выполняются с запасом: согласно информации на сайте ЦБ, значение Н1.1 (норматив достаточности базового капитала) составляет 10,66%, Н1.2 (норматив достаточности основного капитала) — 10,68%, Н1.0 (норматив достаточности собственных средств) — 11,59% (при регулятивных минимумах 5%, 6% и 10% соответственно).

Отметим, что продукты банка рекламирует, подчеркивая его надежность, французский актер Жерар Депардье, который в 2012 году стал лицом «Советского».

