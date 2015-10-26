Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет вероятного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о так называемых зеркальных сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка. Всего таких подозрительных сделок было совершено на 6 млрд долларов, уточнили собеседники издания.

Сейчас внимание американских властей приковано к гражданину США Тиму Уисвеллу, который был главой трейдинга российского подразделения Deutsche Bank и который был отстранен в связи с внутренним расследованием на фоне скандала с зеркальными сделками, пишет РБК .

Кроме того, американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Как пишет издание, среди российских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкционном списке США.

Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.