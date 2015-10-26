Количество проданных полисов ОСАГО за первые три квартала текущего года по сравнению с тем же периодом 2014 года сократилось на 8%, или на 2,48 млн договоров, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА). Именно столько автомобилистов отказались от обязательного автострахования, считают эксперты.

Тенденцию обеспечивают два фактора: снижение числа проданных автомобилей и рост количества фальшивых полисов, уверен президент РСА Игорь Юргенс. По данным РСА, в России продается 42 млн полисов ОСАГО в год, и около 1 млн — поддельные.

Сильнее всего — почти на 830 тыс. договоров — продажи за девять месяцев сократились у лидера рынка ОСАГО —«Росгосстраха», на него приходится почти 40% продаж. «Росгосстрах» отражает рыночную тенденцию проникновения ОСАГО, считает руководитель управления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров: почти 2,5 млн человек просто не стали страховаться, потому что выросли тарифы и упали доходы, сокращение продаж автомобилей не имеет к этому никакого отношения. В числе отказавшихся от ОСАГО — много закрывшихся юридических лиц: их машины простаивают, ожидая продажи, полагает он.

В сентябре продажи автомобилей сократились на 28,6%, но автопарк не уменьшился, поддерживает Макарова исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Реальные доходы россиян, по данным Росстата, за девять месяцев упали на 3,3%, а средняя зарплата — на 9%, до 29,3 тыс. рублей. А тарифы на ОСАГО, 15 лет остававшиеся неизменными, за последний год повышались дважды. Последний раз тарифы выросли в апреле — и сразу на 60%.

Чем выше стоимость полиса ОСАГО, тем выгоднее незаконная деятельность по его подделке и сбыту, продолжает Макаров: за девять месяцев «Росгосстрах» направил 65 заявлений в правоохранительные органы по фактам реализации поддельных полисов, по результатам рассмотрения которых полиция возбудила 22 уголовных дела и привлекла к ответственности по обвинению в совершении мошенничества 11 человек.

Юргенс сообщил, что РСА уже достиг договоренности с ГИБДД о пилотном проекте: с помощью той же камеры автоматической фиксации, которая следит за нарушениями правил дорожного движения, будет проверяться и наличие полиса ОСАГО.

Покупая подделку, автомобилисты сами себя наказывают, предупреждает Юргенс: они остаются без покрытия финансовых потерь при ДТП, рискуют получить штраф за отсутствие полиса от ГИБДД и потерять свою страховую историю, потому что отсутствие полиса обнуляет накопленные скидки за безаварийную езду.