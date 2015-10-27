Курс доллара на Московской бирже на вечерних торгах во вторник превысил 65 рублей.

По состоянию на 17:20 мск стоимость американской валюты увеличилась на 2,013 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 65,033 рубля. Курс евро к этому времени вырос на 2,082 рубля, до 71,741 рубля.

Одним из ключевых факторов давления на рубль аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова называет падение цен на нефть. Она отмечает, что котировки Brent снизились к отметке 46,58 доллара за баррель, на которой последний раз «черное золото» находилось в конце августа. «Рынок опасается, что публикуемые в среду данные по коммерческим запасам в США от Агентства энергетической информации в очередной раз отразят рост показателя (неделей ранее они увеличились на 8 миллионов баррелей, что в четыре раза превысило прогнозы)», — говорит эксперт.

По словам Роговой, негативное влияние на динамику рубля также оказывает ожидание решения по монетарной политике ФРС США. «С одной стороны, вероятность того, что регулятор объявит о повышении ставки, минимальна. С другой — неопределенность по данному вопросу все же высока, что традиционно снижает интерес к рискованным активам», — подчеркивает аналитик.

Третий фактор, оказывающий давление на курс рубля, — технический. Котировки пары USD/RUB преодолели верхнюю границу диапазона, в котором они удерживались в течение последних 2,5 недели, что усилило активность покупателей пары.

«Однако уже в среду ситуация все же может измениться. Во-первых, появится информация о запасах в США, что может успокоить рынок нефти. Во-вторых, уже, правда, после закрытия торгов по рублевым парам, станет, наконец, понятно, чего ждать от ФРС США. Если американский регулятор будет достаточно мягок, уже в четверг мы можем увидеть пару USD/RUB в районе уровня 62», — прогнозирует Рогова.