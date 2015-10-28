Более 200 клиентов — держателей счетов юрлиц Пробизнесбанка подали коллективное заявление в ГУ МВД по Москве и в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий не только руководства банка, но также сотрудников ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). До сих пор такого рода попыток в отношении регулятора и АСВ не предпринималось, пишет «Коммерсант».

Клиенты Пробизнесбанка просят инициировать проведение проверки обстоятельств краха кредитной организации и правомерности действий его руководства, а также сотрудников ЦБ и АСВ с тем, чтобы возбудить по результатам этой ревизии уголовное дело в отношении лиц, по вине которых клиенты банка лишились своих средств. Сумму своего ущерба они не называют. Всего в банке на более чем 50 тыс. счетов были размещены средства юрлиц более чем на 20 млрд рублей.

«Это первый шаг инициативной группы пострадавших клиентов Пробизнесбанка, — сообщил ее глава Нерсес Григорян. — Мы хотим привлечь должностных лиц ЦБ и АСВ к субсидиарной ответственности. Мы просим правоохранительные органы проверить участие АСВ и ЦБ в мошеннической схеме по выводу активов из банка и признать нас не кредиторами третьей очереди, а пострадавшей от неправомерных действий регулятора стороной».

Как указано в заявлениях, их отправителям видятся в действиях руководства Пробизнесбанка составы уголовных преступлений по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата» в особо крупном размере. В отношении сотрудников ЦБ клиенты банка точных составов преступлений не указывают. В заявлении в ГУ МВД они просят проверить представителей регулятора на предмет попустительства, произошедшего с банком, правомерности назначения туда временной администрации АСВ и последующего отзыва у банка лицензии, а не санации, а также направления в суд заявления о признании банкротом.

В отношении действий сотрудников АСВ заявлена и предполагаемая статья УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Речь — о правомерности проведения банком, находящимся под управлением временной администрации АСВ, отдельных операций, в частности перевод около 600 млн рублей в дочерний банк АСВ «Российский Капитал», в то время как других операций банк не проводил, что является сделками с предпочтением и, по мнению заявителей, нарушает интересы других кредиторов.

Данное заявление интересно именно тем, что оно коллективное, отмечает издание. До сих пор таких заявлений в отношении сотрудников регулятора клиентами банков, лишенных лицензий, не подавалось. Как указывают источники издания, близкие к МВД, к коллективным заявлениям у правоохранительных органов — повышенное внимание, так как они свидетельствуют о том, что затронуты интересы многих сторон.



Если заявление перерастет в дело, то, по мнению партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, «это может позволить если не раскрыть полную картину событий накануне отзыва лицензии, то хотя бы установить отдельные моменты, по которым можно будет делать выводы о законности либо незаконности действий, о причастности к этим действиям конкретных лиц. Установление таких обстоятельств позволит опротестовать множество незаконных движений, например тот же вывод средств из банка . Поэтому с этой точки зрения такие обращения в любом случае нелишни», — отмечает юрист.