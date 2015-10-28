В Нота-Банке, куда ЦБ 13 октября ввел временную администрацию , застряли деньги строительных гигантов — «Мостотреста» и АРКС, пишет Forbes. Компания «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние» (выкупила основной пакет у Marc O'Polo Investments Игоря Ротенберга), обратилась в прокуратуру СВАО Москвы с заявлением о мошеннических действиях со стороны неустановленных лиц из руководства Нота-Банка.

В августе 2015 года дочерняя организация «Мостотреста» — «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». В соответствии с условиями контракта «Трансстроймеханизация» должна была предоставить Федеральному агентству воздушного транспорта банковскую гарантию на сумму 2,25 млрд рублей. Такую гарантию согласился выдать лишь Нота-Банк, но его условием стало внесение на депозит 1,5 млрд рублей со ставкой 8%. Гарантию подписывал предправления Нота-Банка Дмитрий Ерохин. Как говорится в обращении в прокуратуру «Мостотреста», 16 октября 2015 года компания решила перевыпустить гарантию от Бинбанка, а отношения с Нота-Банком расторгнуть и вывести депозит, но сделать этого не удалось, банк не исполнил платежные поручения.

В «Мостотресте» уверены, что договариваясь с компанией о депозите в Нота-Банке, его сотрудники уже знали о том, что банк испытывал проблемы с ликвидностью.

Гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов считает, что вывод такой суммы из оборота компании может привести к осложнениям при исполнении госконтрактов и просит прокуратуру начать преследование виновных лиц. Адвокат «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил, что такое обращение было передано в прокуратуру.

По данным издания, депозит в Нота-Банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС, совладельцем которой был миллиардер Геннадий Тимченко. В середине лета его компания Volga Group продала свои 25% АРКС основным владельцам компании.