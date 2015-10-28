«Российский Капитал» займется финансовым оздоровлением банка «Советский» на первоначальном этапе, сообщает в среду пресс-служба ЦБ.

«На первоначальном этапе к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка привлечен «Российский Капитал», которому предоставлены средства на поддержание ликвидности банка «Советский» в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами», — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ЦБ, Агентство по страхованию вкладов проведет конкурсный отбор инвестора, победителем которого будет признана организация, предложившая наилучшие условия финансового оздоровления КБ «Советский».

Во вторник вечером о том, что Банк России принял решение санировать «Советский», сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку и ЦБ.

Ранее регулятор ввел в банк временную администрацию АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд рублей на 1 октября) — чуть более 10 млрд рублей, поэтому регулятор решил, что выгоднее санировать банк, а не отзывать у него лицензию, говорит источник, близкий к кредитной организации. ЦБ объявит конкурс на санацию в течение десяти дней.

