Компания QIWI лишилась примерно 30 тыс. терминалов, что составляет около 25% от их общего количества, пишет «Коммерсант». Это может привести к падению оборота QIWI на 10–15%, или на 65–95 млрд рублей, оценивают аналитики.

«За сентябрь количество терминалов QIWI сократилось с 127 тысяч до 97 тысяч, то есть почти на 25%», — утверждает источник издания, знакомый с бизнесом этой компании. О том, что число терминалов QIWI снизилось на 30 тыс. штук, слышал другой собеседник газеты, знакомый с менеджерами платежной системы, и подтверждает источник, близкий к QIWI. По словам собеседников газеты, основная причина сокращения сети терминалов, подключенных к QIWI, — следствие борьбы Центробанка с обналичиванием денег. Представитель QIWI Константин Кольцов заявил, что сеть терминалов сократилась на 20%, не уточняя абсолютных показателей. Он отказался комментировать, как это повлияет на финансовые результаты QIWI.



Как сообщалось, летом ЦБ принял жесткие меры по борьбе с обналичиванием. В июне ЦБ провел встречу с операторами крупнейших систем моментальных платежей QIWI, Comepay, «Рапида», «Киберплат», Contact, «Мобил Элемент» и др. От компаний потребовали усилить надзор за своими контрагентами, которые принимают платежи от населения. В частности, к сентябрю агенты должны были перечислять на спецсчета, доступ к которым есть и у ЦБ, до 60% получаемых денег, а к концу 2015 года ЦБ потребовал перевести на спецсчета 100% средств.

13 августа в офисах QIWI и Compay сотрудники ФСБ провели обыски. ФСБ искала контрагентов, которые подозревались в незаконных финансовых операциях. После этого QIWI потребовала от своих агентов перевести к сентябрю на спецсчета 100% наличных из терминалов.

Источник издания в крупной платежной системе в августе прогнозировал, что в результате перевода денег на спецсчета на рынке может сократиться до 50% всех пунктов оплаты. Этот сценарий вполне реалистичен, около 50% терминалов стали невыгодны, говорит человек, близкий к акционерам QIWI. «Терминалы, которые отключились, это были дилеры, которые принимают платежи и сдают кеш. Их бизнес стал невыгодным, они не могут покрыть аренду», — поясняет собеседник издания, знакомый с бизнесом QIWI. Два агента платежной системы, продающие небольшие партии терминалов, подтвердили, что начиная с августа бизнес по приему платежей растерял значительную часть прибыли.