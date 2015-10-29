Большинство экономистов, опрошенных порталом Банки.ру, прогнозируют, что Центробанк примет 30 октября решение оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 11%, однако некоторые из них не исключают символического понижения. Вместе с тем эксперты сходятся в одном: регулятор пойдет на смягчение денежно-кредитной политики до конца текущего года.

Директор центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Юлия Цепляева указывает, что сейчас перед ЦБ стоит несколько иная задача, чем год назад: регулятор должен не только таргетировать инфляцию, но и поддерживать экономический рост, соблюдая интересы банковской системы и финансовых рынков в целом. «Общая линия политики ЦБ проступает достаточно ясно: регулятор спасает людей от очень глубокого и жесткого падения, например, последствий банковского кризиса. Учитывая это, я считаю, что ЦБ не будет отвечать расходованием золотовалютных резервов на вызов нового снижения цен на нефть. По моему мнению, ЦБ должен еще жестче определиться со своими приоритетами», — рассуждает Цепляева.

Она отмечает высокий рост цен в октябре — на 0,2% еженедельно, в связи с чем повысились и инфляционные ожидания населения, при этом текущий курс рубля не подает сигналов к развороту ситуации. «К сожалению, зеленые ростки восстановления экономики в конце лета совсем не коснулись потребителей, они не почувствовали улучшения. Реальные доходы упали и в сентябре, сокращение оборотов розничной торговли углубилось. Исходя из этого, я считаю, что ЦБ ключевую ставку снижать не должен», — заключает глава ЦМИ Сбербанка.

Однако, добавляет Юлия Цепляева, можно ожидать «чисто символического» снижения ключевой ставки до конца этого года — на 25 базисных пунктов. Так ЦБ может подчеркнуть, что верит в свой прогноз по инфляции на следующий год, поясняет она. «Я считаю, что ожидания регулятора по инфляции на 2016 год, то есть ее замедления до 7—8%, вполне оправданны при текущем «убитом» спросе», — рассуждает экономист.

Со своей стороны ведущий аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко указывает на то, что сейчас денежный рынок замер: однодневные ставки поднялись и находятся на уровне 11,7%, трехмесячные ставки MosРrime колеблются вокруг отметки в 11,8%, при этом налоговый период уже практически прошел. Фокус внимания участников рынка смещается на решение ЦБ в пятницу. «Вероятность снижения ставки близка к 50%, но мы все же делаем ставку на то, что снижения ключевой ставки не произойдет, хотя до конца года вполне реально увидеть ее снижение на 50 базисных пунктов на заседании в декабре», — заявил эксперт.

Председатель совета директоров МДМ Банка, бывший зампред ЦБ Олег Вьюгин также считает, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ составляет примерно 50%. «В принципе ситуация в экономике стабилизировалась, есть только один риск: дальнейший провал рынка нефти ниже 40 долларов за баррель. В этом случае, конечно, у Центрального банка должна быть реакция на повышение ключевой ставки, но надо посмотреть, как сам регулятор оценивает перспективы нефтяных цен, — рассуждает экономист. — Я считаю, что, скорее всего, ЦБ ставку не изменит».

Однако Вьюгин добавляет, что с вероятностью в 30—40% регулятор пойдет на «чисто символическое снижение» ключевой ставки уже 30 октября — «максимум на половину процентного пункта».