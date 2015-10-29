Экс-глава РТС, в настоящее время руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и его супруга вышли из уставного капитала Регионального Банка Сбережений, свидетельствует обновленная в конце октября схема владения банком.

Напомним, Сафонов в свое время был единственным собственником кредитной организации, купив ее у пяти ООО в марте 2014 года. В сентябре того же года уставный капитал РБС был увеличен более чем вдвое: со 167,13 млн до 367,13 млн рублей. 200-миллионный вклад в уставный капитал банка внес Олег Садовников , с 2007 года занимающий пост зампреда правления ЯР-Банка. Новый участник получил 54,48% увеличенного уставного капитала РБС, а доля Сафонова, соответственно, сократилась до 45,52%.

Согласно данным Банки.ру, по крайней мере на март 2015 года расклад оставался таким же. Но по состоянию на конец июля-2015, как свидетельствуют еще не обновленные данные ЦБ, Садовников в числе владельцев Регионального Банка Сбережений уже не значился, а контроль в банке снова перешел к семье Сафонова, но уже в лице его супруги Елены («контроль и значительное влияние», указано в июльской схеме на сайте ЦБ). Елена Сафонова на тот момент владела пакетом в банке в размере 44,97% и, кроме того, значилась доверительным управляющим пакета Олега Сафонова в размере 25,05%.

Отметим, что в июле на сайте ЦБ и в ЕГРЮЛ был зарегистрирован новый размер уставного капитала банка — 667,13 млн рублей, то есть предположительно именно тогда он был увеличен еще на 300 млн.

В настоящий момент, согласно обновленной в конце октября информации в ЕГРЮЛ и на сайте самого банка, РБС принадлежит 11 физическим лицам, четверо из которых — жители юга России (Ставрополья и Кубани), остальные — Московского региона. У Василия Кульбякова, Натальи Коноваловой, Андрея Фролова, Дмитрия Куща, Армана Клементьева, Арцруна Алиханяна, Манвела Мхитаряна, Александра Козлова и Юрия Сорочинского — по 10%, у Игоря Гатина — 9,98%, у Кирилла Смирнова — 0,02%. Восемь участников — новые, а Фролов, Кущ и Гатин уже располагали соответствующими долями по состоянию на конец июля 2015 года.

Олег Сафонов в период с 2004 по 2007 год занимал должность президента фондовой биржи РТС (которая сейчас является частью Московской биржи). Кроме того, в свое время он входил в число совладельцев таких финучреждений, как АйМаниБанк (ранее АлтайЭнергоБанк), Идеалбанк (прежний Объединенный Биржевой Банк; в апреле 2015 года лишился лицензии), Банк Проектного Финансирования (потерял лицензию в декабре 2013 года).

В мае 2014 года распоряжением правительства РФ Олег Сафонов был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма), а в январе 2015-го — руководителем агентства.