Инвестиционный Банк Кубани продолжит вести деятельность под новым наименованием: АО «Си Ди Би Банк». Переименование банка на прошлой неделе зафиксировано в ЕГРЮЛ, хотя на сайтах кредитной организации и ЦБ пока не отражено.

Таким образом, краснодарский банк «подогнал» официальное наименование под коммерческое: CDB Bank. Последнее основано на аббревиатурном англоязычном названии иностранной материнской структуры — Кипрского банка развития (Cyprus Development Bank).

Напомним, Инвестиционный Банк Кубани был учрежден в рамках межправительственного соглашения между РФ и Кипром, подписанного в 1992 году. Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Изначально акционерами должны были стать Кипрский банк развития и несколько российских банков, однако после экономических кризисов 1993 и 1998 годов кипрский банк начал рассматривать возможность участия иностранного банка в проекте в качестве другого акционера. Таким партнером стал Европейский банк реконструкции и развития.

С момента создания ИБК (он был зарегистрирован в апреле и получил лицензию ЦБ в сентябре 1999 года) до февраля 2008 года Кипрскому банку развития принадлежало 75% акций российского банка, а остальные 25% были у ЕБРР.

В настоящее время единственным акционером краснодарского банка является Кипрский банк развития. Отметим, что среди его многочисленных бенефициаров есть и россияне. Так, «значительное влияние» на деятельность российского банка, как констатирует ЦБ на основании критериев МСФО, оказывают Алексей Куликов и Олег Белоусов, которые в равных долях владеют чуть более чем 45-процентным пакетом в Cyprus Development Bank. Согласно информационной справке Банки.ру, Куликов и Белоусов в свое время были акционерами подмосковного Промсбербанка (лицензия отозвана в апреле 2015 года).

На 1 октября 2015 года ИБК занимал 644-е место среди всех банков РФ по размеру активов, свидетельствует рэнкинг Банки.ру. За год (с 1 октября 2014-го) банк поднялся в рэнкинге на 49 строчек вверх, хотя сам показатель уменьшился с 981 млн до 949 млн рублей.

За прошлый год банк получил небольшую прибыль в 10,3 млн рублей, в то время как для его материнской структуры 2014-й был убыточным (чистый убыток после налогообложения составил 2,8 млн евро). За девять месяцев 2015 года у российского банка зафиксирован убыток в 32,5 млн рублей.

Помимо головного офиса в Краснодаре у банка имеются представительство в Москве и дополнительный офис в Сочи.

