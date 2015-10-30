Положение российской экономики устойчиво и предсказуемо, несмотря на кризисные явления в мире, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Естественно, эти процессы отражаются на ситуации в наших странах. России приходится противостоять негативному влиянию таких факторов, как падение цен на нефть, внешнее санкционное давление, закрытие рынков капитала и технологий. Но у нас есть четкий план действий. Благодаря его последовательной реализации положение российской экономики сегодня устойчиво и предсказуемо», — сказал Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе.

По его словам, сегодня в мировой экономике происходят глубокие трансформации. «Они сопровождаются кризисными явлениями как в развитых, так и в развивающихся странах. И проблемы последних приводят ко все более ощутимым последствиям», — сказал премьер-министр РФ.

Он напомнил, как остро глобальный финансовый рынок и экономики некоторых стран СНГ отреагировали на колебания китайских биржевых индексов и девальвацию юаня.