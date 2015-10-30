Совет директоров Банка России по итогам очередного заседания в пятницу принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 11%, объяснив данную меру сохранением значительных инфляционных рисков. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор понижал ключевую ставку пять раз за 2015 год после резкого повышения до 17% в декабре прошлого года. Однако в сентябре ЦБ решил не менять значение данного рыночного индикатора, так как увидел усиление инфляционных рисков при сохранении угрозы существенного охлаждения экономики РФ на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры в августе.

Отметим, что опрошенные порталом Банки.ру эксперты прогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ. По мнению большинства из них, перед регулятором стоит противоречивая задача по сдерживанию инфляции и обеспечению экономического роста в условиях низких цен на нефть и высокой внешнеэкономической неопределенности.

ЦБ указывает на незначительное снижение годовой инфляции в сентябре — октябре текущего года. Так, по оценкам регулятора, темп рост цен в России замедлился к 26 октября до 15,6% против 15,8% в августе. «При этом инфляционные ожидания, хотя и снизились по сравнению с сентябрем, остаются на повышенном уровне», — добавляет Банк России, подчеркивая, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика и слабый потребительский спрос при низком росте номинальных доходов населения ограничивают инфляцию.

Регулятор также отмечает сдерживающее влияние на цены умеренно жестких денежно-кредитных условий, а именно низкие темпы роста денежной массы и кредитования при высоком уровне долговой нагрузки на заемщиков и увеличенных требований к их качеству.

В сентябре, по данным Центробанка, наметились признаки замедления спада в экономике, однако внутренний спрос и инвестиционная активность остаются слабыми. «Слабый внутренний спрос и умеренно жесткие денежно-кредитные условия будут способствовать снижению годовой инфляции в 2016—2017 годах. Замедление роста потребительских цен создаст предпосылки к снижению инфляционных ожиданий, — заявляет ЦБ. — По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров».

Также сообщается, что совет директоров ЦБ в пятницу сохранил на текущем уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

