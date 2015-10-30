Большинство заемщиков банка — юрлица с задолженностью на сумму более 2,3 млрд рублей — обладают признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности

Временная администрация Республиканского Социального Коммерческого Банка (РСКБ) установила, что стоимость активов финучреждения не превышает 757 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 2 млрд 370,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Центробанка.



«Временной администрацией выявлено, что большинство заемщиков банка — юридические лица с задолженностью на сумму более 2,3 млрд рублей — обладают признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности, операции по их кредитованию носят признаки вывода из банка активов», — отмечается в релизе.

Кроме того, РСКБ осуществлял операции по досрочному прекращению обязательств председателя правления банка по предоставленному кредиту за счет возврата ранее оказанной безвозмездной финансовой помощи финучреждению, а также приобретения у него банком проблемной ссудной задолженности юрлица с сомнительной платежеспособностью.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



ЦБ отозвал лицензию у РСКБ в июне 2015 года.



В августе Арбитражный суд Москвы признал РСКБ банкротом. «Дыра» в балансе РСКБ была оценена более чем в 2,6 млрд рублей. АСВ ранее сообщило, что объем выплат вкладчикам по данному страховому случаю составит примерно 1,7 млрд рублей.



В мае читатели Банки.ру жаловались в «Народном рейтинге» на то, что РСКБ отказывается принимать дополнительные взносы в действующие депозиты. В банке поясняли, что вклады не принимаются и не пополняются «в связи с избытком наличности».