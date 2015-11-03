Банк «Ренессанс Кредит» выиграл конкурс АСВ на санацию банка «Советский. Об этом РБК рассказали источник, близкий к банку «Ренессанс Кредит», и источник, близкий к ЦБ.
Отмечается, что помимо «Ренессанса» в конкурсе участвовали «Российский Капитал» и Московский Индустриальный Банк.
«Стартовая цена санации «Советского» составила чуть более 11 миллиардов рублей, «Ренессанс» смог предложить на 2—3 миллиарда меньше, благодаря чему выиграл конкурс», — уточнил источник, близкий к ЦБ.
Предправления «Ренессанс Кредита» Алексей Левченко от комментариев отказался, так же поступил предправления банка «Советский» Андрей Карпов. АСВ на запрос РБК не ответило.
Как сообщал ранее Центробанк, на первоначальном этапе финансовым оздоровлением банка «Советский» занимался «Российский Капитал».
«На первоначальном этапе к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка привлечен «Российский Капитал», которому предоставлены средства на поддержание ликвидности банка «Советский» в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Регулятор ввел в банк временную администрацию АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд рублей на 1 октября) — чуть более 10 млрд рублей, поэтому регулятор решил, что выгоднее санировать банк, а не отзывать у него лицензию, говорит источник, близкий к кредитной организации.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении потребительских кредитов, выпуске кредитных и дебетовых карт, привлечении средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц. Контролирующим акционером банка является группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,50% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 174,25 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,03 млрд, кредитный портфель — 143,26 млрд, обязательства перед населением — 118,96 млрд.