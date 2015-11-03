Банк «Ренессанс Кредит» выиграл конкурс АСВ на санацию банка «Советский. Об этом РБК рассказали источник, близкий к банку «Ренессанс Кредит», и источник, близкий к ЦБ.

Отмечается, что помимо «Ренессанса» в конкурсе участвовали «Российский Капитал» и Московский Индустриальный Банк.

«Стартовая цена санации «Советского» составила чуть более 11 миллиардов рублей, «Ренессанс» смог предложить на 2—3 миллиарда меньше, благодаря чему выиграл конкурс», — уточнил источник, близкий к ЦБ.



Предправления «Ренессанс Кредита» Алексей Левченко от комментариев отказался, так же поступил предправления банка «Советский» Андрей Карпов. АСВ на запрос РБК не ответило.

Как сообщал ранее Центробанк, на первоначальном этапе финансовым оздоровлением банка «Советский» занимался «Российский Капитал».

«На первоначальном этапе к осуществлению мер по финансовому оздоровлению банка привлечен «Российский Капитал», которому предоставлены средства на поддержание ликвидности банка «Советский» в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор ввел в банк временную администрацию АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд рублей на 1 октября) — чуть более 10 млрд рублей, поэтому регулятор решил, что выгоднее санировать банк, а не отзывать у него лицензию, говорит источник, близкий к кредитной организации.