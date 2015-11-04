Совет директоров Банка России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по предупреждению банкротства банка «Уралсиб», участвовать в санации кредитной организации будет российский бизнесмен Владимир Коган. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ в среду.
Планом участия предусмотрено приобретение инвестором не менее 75% акций банка «Уралсиб», уточняет регулятор.
АСВ за счет кредитов Банка России окажет финансовую помощь Когану в объемах, достаточных для устойчивого функционирования «Уралсиба». Сам банк, добавляют в ЦБ, продолжит свою деятельность в текущем режиме, включая исполнение обязательств перед клиентами, проведение расчетов и платежей.
«Участие инвестора обеспечит дальнейшее бесперебойное функционирование банка «Уралсиб», — заверяет ЦБ.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.