Совладельцем Промсвязьбанка может стать бывший представитель Ханты-Мансийского автономного округа в Совете Федерации Виктор Пичугов. Он готов приобрести до 10% акций кредитной организации у владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, сообщают «Ведомости».



Новый акционер у Промсвязьбанка появится в ноябре, рассказали газете трое знакомых братьев Ананьевых, а также человек, близкий к самому банку. О сделке знает и источник, близкий к одному из акционеров ПСБ. По словам собеседников издания, Виктор Пичугов досрочно сложил полномочия 21 октября. В Совете Федерации Пичугов входил в комитет по бюджету и финансовым рынкам. Он работал там с собственником Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, который представлял Ямало-Ненецкий автономный округ.

По словам источников издания, сделка о приобретении 10% Промсвязьбанка — денежная. Однако по какой цене Пичугов купит долю в банке собеседники газеты рассказывать не стали. Будет это допэмиссия или отчуждение существующих акций, они также не говорят. По словам человека, близкого к Промсвязьбанку, сделку ведут сотрудники «Промсвязькапитала». Продавать долю будут Ананьевы, им через «Промсвязькапитал» принадлежит 68,23% банка.

Деньги ПСБ нужны для поддержания показателей достаточности капитала в условиях, когда может потребоваться дополнительное резервирование, полагает аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Один из контрагентов Промсвязьбанка считает, что капитал нужен ему для закрытия истории с покупкой «Возрождения».

Кроме Пичугова, среди акционеров ПСБ вскоре должны появиться и другие новые лица. На прошлой неделе ЦБ одобрил обмен акциями Промсвязьбанка и Первобанка; основной акционер последнего — предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Промсвязьбанку, и сотрудник банка. В этой сделке акционеры Первобанка получают более 5% акций ПСБ, а представитель основных акционеров Первобанка войдет в состав совета директоров Промсвязьбанка. Планируется, что Промсвязьбанк присоединит к себе Первобанк.