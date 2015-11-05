С начала года потребительские цены в РФ выросли на 11,2%

Потребительские цены в России в октябре увеличились на 0,7% после роста на 0,6% в сентябре. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Росстата. За аналогичный период прошлого года инфляция равнялась 0,8%.

С начала года цены в стране выросли на 11,2%, а в октябре в годовом выражении — на 15,6%.

При этом инфляция за период с 27 октября по 2 ноября составила 0,2%, сообщило статистическое ведомство.

В восьми субъектах РФ цены на товары и услуги увеличились в октябре на 1,4% и более (в Крыму — на 2,1%). В Москве инфляция составила 0,5% (с начала года — 12,5%), в Санкт-Петербурге — 0,6% (11,4% с начала года).

Именно на уровне 0,7% прогнозировал ранее октябрьскую инфляцию замминистра финансов РФ Максим Орешкин. Он также заявлял, что инфляция по итогам 2015 года будет выше заложенных в прогнозе Минэкономразвития 12,2%.

Прогноз Банка России по темпам роста цен в РФ по итогам года — 12—13%. Сохранение ключевой ставки на уровне 11% по итогам октябрьского заседания совета директоров по вопросам ДКП ЦБ объяснил именно значительными инфляционными рисками. При этом в октябре 2016 года инфляция опустится ниже 7%, а в 2017 году достигнет целевого уровня 4%, прогнозирует регулятор.