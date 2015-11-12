Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за октябрь.
Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) или оформивших кобренд-карту Банки.ру из рубрики «Специальные предложения» с отметкой «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.
Чтобы стать участником акции, нужно:
— быть гражданином РФ;
— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;
— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;
— получить промокод и предъявить его в банке при открытии вклада;
— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада.
Вклады участвуют в акции на протяжении всего срока действия договора вклада. На пролонгированные договоры условия акции не распространяются. Если участник розыгрыша досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Кобренд-карту Банки.ру можно регистрировать в акции в течение года с даты выпуска карты.
Один участник может зарегистрировать от одного банка только один договор вклада и одну кобренд-карту Банки.ру.
Победителями розыгрыша за октябрь стали:
Джокер: Иванов Антон Александрович (Санкт-Петербург);
Джокер: Черепова Елена Алексеевна (Воронеж);
Арсентьев Дмитрий Михайлович (Омск);
Астафурова Вера Александровна (Москва);
Бабичев Евгений Филиппович (Калуга);
Базылев Алексей Николаевич (Москва);
Белявский Сергей Вячеславович (Белгород);
Борисов Александр Владимирович (Москва);
Борисова Елена Сидоровна (Саратов);
Венкова Александра Викторовна (Санкт-Петербург);
Владыкина Наталья Александровна (Сургут);
Горбунова Людмила Михайловна (Москва);
Гусаков Александр Васильевич (Москва);
Данилова Людмила Рафкатовна (Санкт-Петербург);
Дубин Евгений Владимирович (Калининград);
Ефимов Виктор Николаевич (Санкт-Петербург);
Жуков Михаил Анатольевич (Таганрог);
Занегин Павел Геннадьевич (Родники);
Иванов Сергей Сергеевич (Москва);
Капустин Петр Петрович (Москва);
Капустяк Андрей Владимирович (Санкт-Петербург);
Козловская Наталья Сергеевна (Москва);
Кузьмина Лидия Ивановна (Москва);
Кучеренко Елена Борисовна (Москва);
Лели Людмила Аркадьевна (Иркутск);
Лехмус Альберт Александрович (Усинск);
Лихацкий Петр Евгеньевич (Нягань);
Ломаченкова Виктория Леонидовна (Калуга);
Матвейчук Олег Николаевич (Москва);
Минаева Вероника Викторовна (Москва);
Мирошниченко Василий Николаевич (Москва);
Митиль Екатерина Геннадьевна (Одинцово);
Мохов Владимир Борисович (Москва);
Николаев Евгений Викторович (Тюмень);
Овчарова Наталья Сергеевна (Москва);
Проневицкий Александр Михайлович (Москва);
Реброва Ольга Андреевна (Королев);
Росляк Марина Васильевна (Таганрог);
Рыбакова Елена Вадимовна (Москва);
Рыков Андрей Витальевич (Тольятти);
Рябова Елена Вячеславовна (Нижний Новгород);
Соколова Елена Михайловна (Москва);
Тихонова Ольга Сергеевна (Москва);
Толмачев Сергей Алексеевич (Москва);
Тополев Петр Андреевич (Москва);
Устинов Валерий Александрович (Москва);
Хасанов Александр Дмитриевич (Мытищи);
Хромов Эдуард Юрьевич (Москва);
Шамова Наталья Сергеевна (Москва);
Шкварок Виктория Игоревна (Подольск);
Шуберт Элеонора Юрьевна (Ростов-на-Дону);
Яковлева Алла Викторовна (Климовск).
Победители вправе продолжать участвовать в акции. Уведомление о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.