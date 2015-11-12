Определены победители октябрьского розыгрыша 50 призов и двух дополнительных специальных призов «Джокер» от Банки.ру

Банки.ру объявляет победителей розыгрыша «БанкЛото» за октябрь.



Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) или оформивших кобренд-карту Банки.ру из рубрики «Специальные предложения» с отметкой «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада из раздела «Специальные предложения»;

— получить промокод и предъявить его в банке при открытии вклада;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада.

Вклады участвуют в акции на протяжении всего срока действия договора вклада. На пролонгированные договоры условия акции не распространяются. Если участник розыгрыша досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Кобренд-карту Банки.ру можно регистрировать в акции в течение года с даты выпуска карты.

Один участник может зарегистрировать от одного банка только один договор вклада и одну кобренд-карту Банки.ру.

Победителями розыгрыша за октябрь стали:

Джокер: Иванов Антон Александрович (Санкт-Петербург);

Джокер: Черепова Елена Алексеевна (Воронеж);

Арсентьев Дмитрий Михайлович (Омск);

Астафурова Вера Александровна (Москва);

Бабичев Евгений Филиппович (Калуга);

Базылев Алексей Николаевич (Москва);

Белявский Сергей Вячеславович (Белгород);

Борисов Александр Владимирович (Москва);

Борисова Елена Сидоровна (Саратов);

Венкова Александра Викторовна (Санкт-Петербург);

Владыкина Наталья Александровна (Сургут);

Горбунова Людмила Михайловна (Москва);

Гусаков Александр Васильевич (Москва);

Данилова Людмила Рафкатовна (Санкт-Петербург);

Дубин Евгений Владимирович (Калининград);

Ефимов Виктор Николаевич (Санкт-Петербург);

Жуков Михаил Анатольевич (Таганрог);

Занегин Павел Геннадьевич (Родники);

Иванов Сергей Сергеевич (Москва);

Капустин Петр Петрович (Москва);

Капустяк Андрей Владимирович (Санкт-Петербург);

Козловская Наталья Сергеевна (Москва);

Кузьмина Лидия Ивановна (Москва);

Кучеренко Елена Борисовна (Москва);

Лели Людмила Аркадьевна (Иркутск);

Лехмус Альберт Александрович (Усинск);

Лихацкий Петр Евгеньевич (Нягань);

Ломаченкова Виктория Леонидовна (Калуга);

Матвейчук Олег Николаевич (Москва);

Минаева Вероника Викторовна (Москва);

Мирошниченко Василий Николаевич (Москва);

Митиль Екатерина Геннадьевна (Одинцово);

Мохов Владимир Борисович (Москва);

Николаев Евгений Викторович (Тюмень);

Овчарова Наталья Сергеевна (Москва);

Проневицкий Александр Михайлович (Москва);

Реброва Ольга Андреевна (Королев);

Росляк Марина Васильевна (Таганрог);

Рыбакова Елена Вадимовна (Москва);

Рыков Андрей Витальевич (Тольятти);

Рябова Елена Вячеславовна (Нижний Новгород);

Соколова Елена Михайловна (Москва);

Тихонова Ольга Сергеевна (Москва);

Толмачев Сергей Алексеевич (Москва);

Тополев Петр Андреевич (Москва);

Устинов Валерий Александрович (Москва);

Хасанов Александр Дмитриевич (Мытищи);

Хромов Эдуард Юрьевич (Москва);

Шамова Наталья Сергеевна (Москва);

Шкварок Виктория Игоревна (Подольск);

Шуберт Элеонора Юрьевна (Ростов-на-Дону);

Яковлева Алла Викторовна (Климовск).

Победители вправе продолжать участвовать в акции. Уведомление о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.