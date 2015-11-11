Крупные банки РФ зафиксировали повышенный спрос населения на наличную иностранную валюту в октябре по сравнению с сентябрем 2015 года. Опрошенные порталом Банки.ру кредитные организации связывают это со стабилизацией курса рубля по отношению к доллару и евро в первый месяц осени.

Так, Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) отмечает увеличение валютно-обменных операций с долларом и евро в октябре по сравнению с сентябрем на 14%, в прошлом месяце кредитная операция провела 17 тыс. таких операций. При этом УБРиР указывает, что в октябре клиенты больше покупали валюту — 53% от всех наличных сделок по покупке-продаже инвалюты пришлось именно на покупку долларов и евро.

По подсчетам УБРиР, объем сделок с наличной иностранной валютой составил 1,37 млрд рублей (в эквиваленте), что на 65% больше по сравнению с сентябрьским показателем. Увеличилась и средняя сумма сделки: так, если в сентябре она составляла 56 тыс. рублей, то в октябре она превысила 81 тыс. рублей, увеличившись на 45%.

Население купило у банка в октябре валюты на 909 млн рублей, две трети из которых приходится на доллары и только 249 млн рублей — на евро. Объем продажи валюты банку оказался почти вдвое меньше.

Росбанк также указывает на рост продаж населению инвалюты в октябре. Граждане страны в прошлом месяце приобрели долларов на 28% больше, чем купили в сентябре, а евро — на 12%. Объемы покупки банком инвалюты в октябре снизились к сентябрю — на 24% по доллару и на 5% — по евро.

Директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина отмечает «небольшое увеличение оборотов по конверсионным операциям в октябре по сравнению с сентябрем 2015 года». «Предпосылками можно считать стабилизацию рубля, подготовку к предстоящим новогодним поездкам и, вероятно, желание клиентов избежать возможных скачков в валюте к концу года», — рассуждает Волошина. Рост спроса на валюту в октябре объясняет стабилизацией курса рубля относительно доллара и евро и УБРиР: почти до конца прошлого месяца рубль выглядел «достаточно привлекательно, получая поддержку со стороны российских экспортеров. Наиболее благоприятным для рубля оказался период с 6 по 26 октября, когда доллар колебался в диапазоне 61—63 рублей», поясняют в банке.

Директор казначейства ВТБ 24 Дмитрий Орлов также констатировал рост объема операций физлиц с иностранной наличной валютой в октябре: по всем каналам данный показатель увеличился на 13%. «Однако в целом, если говорить о наличной валюте, октябрь к сентябрю, по нашим данным, находился в паритете», — добавил он.

Впрочем, по группе ВТБ в целом объем валютно-обменных операций с долларом вырос, указывают в пресс-службе госбанка. «Если говорить в целом по цифрам, то данный спрос нельзя назвать значительным», — добавляют в ВТБ. Операции с евро же, наоборот, несколько уменьшились, отмечает пресс-служба.

Опрошенные порталом Банки.ру кредитные организации практически единогласны в своих прогнозах на ноябрь: стабильный рост оборотов по конверсионным операциям с учетом сезонности. Руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов добавляет, что в ноябре рубль будет испытывать давление со стороны нефтяных цен. «В ноябре вряд ли стоит ожидать заметного укрепления рубля, в лучшем случае доллар продолжит торговаться в диапазоне 63—66 рублей. Перспективы ужесточения денежно-кредитной политики США до конца этого года способствуют снижению интереса инвесторов к рисковым активам, — рассуждает эксперт. — К тому же дополнительное давление оказывает ситуация на нефтяном рынке: инвесторы продолжают придерживаться идеи переизбытка предложения черного золота».

Начальник отдела операций на денежном рынке банка «Союз» Степан Романов также не ожидает существенного восстановления цен на нефть в ближайший месяц. «В случае продолжения ухудшения атмосферы на нефтяном рынке (наиболее вероятный сценарий), стоимость доллара может перевалить за отметку в 70 рублей, но у нас более оптимистический настрой — в конце ноября прогнозируем курса доллара в диапазоне 67—69 рублей», — рассказал он.