QIWI разрешила владельцам платежных терминалов, подключенных к ее платежной системе, брать комиссию за пополнение электронных кошельков Visa Qiwi Wallet (VQW). При пополнении VQW на сумму до 500 рублей владелец терминала может оставить себе до 2% платежа, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер российской платежной системы и совладелец одной из сетей терминалов QIWI.

Комиссия за пополнение кошелька на сумму менее 500 рублей была введена в III квартале 2015 года. Если платеж превышает эту сумму, комиссия может составлять до 1,5%, утверждает топ-менеджер QIWI. Совладелец сети терминалов говорит о 2,5%. Представитель QIWI не комментирует комиссию при пополнении VQW на сумму более 500 рублей.

Ранее владельцы терминалов неоднократно жаловались на то, что бесплатное пополнение кошелька лишает их части доходов. Они практически ничего не получали за пополнение VQW и при этом лишались комиссий с платежей, которые шли через кошелек, а не напрямую через их терминалы. На пополнение кошелька приходится 30—40% платежей через терминалы, отмечает владелец одной из терминальных сетей.

Введение комиссии служит в числе прочего мерой поддержки агентской сети, объясняет представитель QIWI. Введение комиссии при пополнении кошелька на небольшую сумму экономически оправданно, ведь у каждой трансакции есть фиксированные издержки и на мелких чеках они более заметны, говорит представитель QIWI. По его словам, QIWI провела тестирование, прежде чем вводить комиссию, и пришла к выводу, что комиссия при пополнении кошелька на сумму менее 500 рублей не будет иметь существенных отрицательных эффектов с точки зрения лояльности пользователей. В среднем пополнение кошельков происходит на сумму больше 500 рублей, объясняет представитель QIWI. По его словам, более чем в 70% случаев пополнение кошельков происходит через терминалы.

В конце октября QIWI объявила о сокращении количества терминалов своей сети. За три месяца их число сократилось примерно на 15%, следует из отчета компании. Сокращение терминального бизнеса происходит по всей России из-за борьбы Центробанка с обналичиванием.

В III квартале 2015 года показатель EBITDA группы QIWI впервые в ее истории сократился: снижение год к году составило 12% (до 1,34 млрд рублей), следует из отчета компании.