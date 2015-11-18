Женщина подала заявление в суд самостоятельно из-за долга в 14 млн рублей по денежным обязательствам и обязательным платежам

Арбитражный суд Челябинской области вынес первое в России решение о банкротстве физического лица — Дарьи Расторгуевой. Как сообщили в среду ТАСС в суде, заявление Расторгуева подала самостоятельно из-за долга в 14 млн рублей по денежным обязательствам и обязательным платежам.

«Суд принял решение признать Расторгуеву банкротом и ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — сказал собеседник агентства, уточнив, что также утвержден финансовый управляющий.

1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физлиц, согласно которому граждане, не имеющие возможности расплатиться с банками по кредитам, смогут снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом. Ранее закон «О несостоятельности (банкротстве)» позволял это делать лишь в отношении юридических лиц.

Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, если его долг превышает 500 тыс. рублей и требования об уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев. В суд с заявлением о банкротстве может обратиться как сам гражданин, так и конкурсный управляющий или уполномоченный орган.

По данным главы Федеральной службы судебных приставов РФ Артура Парфенчикова, от 300 тыс. до 500 тыс. потенциальных должников из числа физических лиц могут подать заявление о банкротстве.