На фоне ослабления напряженности в отношениях России, Европы и США инвесторы по-новому взглянули на российские активы, пишет агентство Bloomberg.



Так, компания Swedbank Robur в Стокгольме приобрела пакет акций российских государственных компаний, а NN Investment Partners в Гааге заявила о том, что пересматривает свою оценку российских активов после того, как на саммите G20 наметилось сближение России и США в борьбе с терроризмом.

«Во вторник российские акции и облигации значительно выросли в цене по всему миру на спекуляциях о том, что данное сближение приведет к ослаблению санкций, введенных в отношении России из-за украинского кризиса», — говорится в материале.

По мнению Елены Ловен, управляющей Swedbank Robur, Запад больше не рассматривает Россию в качестве главного злодея, как это было год назад. Политический риск, который был заложен в российские активы, снижается. Иностранцы, которые в основном считали активы России «ниже рынка», сейчас в панике скупают российские «голубые фишки».

Если Россия найдет общий язык с Соединенными Штатами, отмечает издание, это потенциально может изменить настроения инвесторов, которые до сих пор закладывали в цены риск, что конфликт на востоке Украины может вспыхнуть с новой силой, тем самым продлив санкции.

Компания Standard & Poor's сообщила, что ослабление давления на Россию станет основанием для пересмотра рейтинга страны в том случае, если санкции в отношении Москвы будут сняты.

«Я проникаюсь идеей вновь вложить немного денег в Россию. Существует большая вероятность того, что Путин улучшит отношения с Западом из прагматических соображений, и это отразится на стоимости активов», — уверен старший стратег NN Investment Partners Маартен-Ян Баккум.

Западные страны с марта 2014 года уже несколько раз вводили санкции из-за позиции России по Украине. В марте 2015 года был расширен санкционный список США, а 22 июня главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге продлили действие экономических санкций до 31 января 2016 года.