Центробанк не поддержал просьбу банкиров о возможной отсрочке внедрения базельских стандартов регулирования. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не пошла навстречу ни по одному из ключевых вопросов, среди которых переход банков на «Базель III», оценка банковских залогов и размещение средств, выделенных на санацию банков, пишет «Коммерсант».

Возможность отсрочки внедрения базельских стандартов обсуждалась в среду в Ассоциации российских банков (АРБ) на встрече главы ЦБ с узким кругом банкиров (присутствовали около 20 руководителей банков из топ-30). Банкиры в очередной раз наткнулись на непреклонную позицию ввести стандарты в срок, чтобы не отставать в этом от европейских стран, рассказали газете несколько участников дискуссии. «Это позитивно скажется на рейтингах и позволит банкам привлекать займы на внешних рынках», — заверила Набиуллина.

Глава АРБ Гарегин Тосунян, по словам участников, предложил не распространять «Базель III» хотя бы на небольшие банки, которым внешние заимствования не так критичны. «Тогда на них не стоит распространять и действие банковских лицензий», — ответила Набиуллина.

Затем банкиры перешли к теме оценки банковских залогов. Банкиры сетовали, что из-за падения экономики залоги объективно обесценились и ЦБ при проверках оценивает их как «неликвидные». «Но если их нельзя реализовать в течение короткого времени, то они и есть неликвидные», — высказалась Набиуллина. «Сейчас нельзя продать, но потом-то можно будет», — настаивал глава крупного банка. «Когда можно будет, тогда и переоценим, — парировала Набиуллина. — Если у банка будет паника вкладчиков и ему срочно понадобится ликвидность, а залог продать нельзя, что тогда?»

При этом ЦБ напомнил о планах по созданию собственного департамента оценки, потому что к адекватности оценщиков банков у регулятора много вопросов. По законопроекту о наделении ЦБ такими полномочиями сейчас найден компромисс. «Законопроект согласован с Минфином, Минэкономики и ФАС, основные противоречия устранены, и мы надеемся, что он будет принят до конца года», — сообщил вчера газете замминистра финансов Алексей Моисеев.

Третья часть дискуссии касалась санации. Один из присутствовавших на встрече руководитель банка-санатора пожаловался, что на рынке существует дефицит долгосрочных инструментов инвестирования для полученных на санацию денежных средств по ставке 0,5% на срок десять лет. «Ставки снижаются, и если сегодня мы можем получить одну доходность, то через год-два она будет ниже, и в результате мы не сможем заработать столько, сколько изначально планировалось для оздоровления полученного банка, — заявил он. — Было бы прекрасно, если бы Минфин выпустил специальные десятилетние бумаги в необходимом объеме, а то не исключена ситуация, когда придется санировать санатора».

«Зачем нам вообще тогда нужны санаторы? ЦБ и так потратил на санацию значительный объем средств, и надо думать о механизмах их стерилизации», — отметила глава ЦБ.

Понимая, что масштабы трат на санацию могут сократиться, банкиры обратились к регулятору с новогодней просьбой: «Декабрь — традиционно очень тяжелый месяц для экономики и банковского сектора, может, ввести мораторий на отзыв лицензий?» Но и тут ЦБ ничего обещать не стал.