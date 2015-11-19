Данное решение ЦБ позволит банку ускорить проведение коммерческих платежей своих клиентов и обеспечить дополнительные и операционные офисы банка добавочным запасом наличных денежных средств

Балтинвестбанк приостанавливает осуществление переводов денежных средств юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Такое решение приняло Северо-Западное ГУ ЦБ, сообщает пресс-служба Балтинвестбанка.

«Данное решение позволит банку ускорить проведение коммерческих платежей своих клиентов, а также обеспечить дополнительные и операционные офисы банка добавочным запасом наличных денежных средств», — говорится в сообщении.

Одновременно с принятым решением Северо-Западное ГУ Банка России направило в Балтинвестбанк своих представителей, которые на месте осуществляют анализ текущей деятельности банка и обеспечивают контроль выполнения предписания. Аналогичная комиссия в банк направлена из представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Проблемы в операционной деятельности представители банка связывают с оперативно-следственными мероприятиями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе которых были изъяты документы, касающиеся деятельности ряда клиентов банка.

«С техническим сбоем, который произошел накануне данного события, Балтинвестбанк справился бы без особых проблем для своих клиентов. Однако, последовательно наложившись друг на друга, причем в очень сжатые сроки, все эти факторы усугубили общую ситуацию. В результате цепочки событий проведение финансовых операций существенно замедлилось», — объясняют в пресс-службе.

Пользователи портала Банки.ру с начала месяца сообщали о проблемах Балтинвестбанка с проведением платежей. В начале прошлой недели банк предупредил о возможных задержках платежей юридических лиц. Кроме того, ранее в ноябре прошли обыски в головном офисе банка в связи с деятельностью ряда его клиентов. Несколько рейтинговых агентств на прошлой неделе ухудшили рейтинги кредитной организации, указав в том числе на ее убытки в последние месяцы и снижение показателей ликвидности.