В России может быть серьезно ужесточен контроль за продажей сим-карт из-за угрозы терроризма. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму предлагает ограничить срок действия договора с сотовым оператором для иностранцев временем их пребывания в России, а также наделить Роскомнадзор полномочиями по внеплановым проверкам мест продажи сим-карт, пишет «Коммерсант».

Межведомственная комиссия действительно дала такие поручения Минкомсвязи, подтвердил изданию федеральный чиновник.

В России с 1 января 2014 года действует запрет на продажу сим-карт без заключения договора. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. — для юридических. По данным ACM Consulting, ежегодно в России реализуется более 100 млн сим-карт. Источник в компании — партнере нескольких операторов утверждает, что рынок нелегальных сим-карт — это примерно 1,5–2 млн сим-карт в месяц по всем операторами. «По отчетности они имеют статус активных, в реальности таких абонентов менее 5%», — говорит он.



«Пока мы видим неэффективную реализацию принятого закона», — признает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. Комментируя предложения наделения Роскомнадзора полномочиями о внеплановых проверках точек продаж сим-карт, он поясняет, что инициативу здесь стоит сохранить за полицией.

Банкиры, для которых анонимные сим-карты — больной вопрос, инициативы межведомственной комиссии оценивают положительно. «Речь идет, например, о схемах, когда преступники заражают устройства вирусами и блокируют их использование, требуя от владельцев перечислить круглую сумму на некий мобильный счет, естественно, анонимный», — говорит собеседник издания на банковском рынке.

Другой вариант — когда мобильные счета наряду с электронными кошельками и банковскими картами используются для вывода и обналичивания средств, похищенных с банковских счетов как граждан, так и компаний. В качестве усиления ответственности, полагает он, правильно было бы ввести финансовую ответственность операторов: обязать их возмещать часть выведенных через сим-карты похищенных средств, если будет доказано, что оператор не провел идентификацию должным образом.

Проблему с сотнями тысяч анонимных сим-карт, распространенных на рынке, можно решить еще и через запрет продажи корпоративных номеров компаниям. Это один из каналов бесконтрольной утечки сим-карт, подчеркивает источник газеты.