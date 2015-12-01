Банк «Уралсиб», получивший от государства менее месяца назад господдержку в размере 81 млрд рублей, может получить еще и средства в рамках программы докапитализации через ОФЗ. Речь идет о символической сумме, которая не имеет значения в масштабах банка и нужна исключительно с репутационной точки зрения. Однако это уменьшит объем средств, обещанных «дочке» АСВ — банку «Российский Капитал», пишет «Коммерсант».
О том, что «Уралсиб» примет участие в программе докапитализации через ОФЗ, заявил вчера заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, объем господдержки будет «номинальным». Он уточнил, что проблема в том, что денег в программе докапитализации почти не осталось, поэтому сумма, которую получит «Уралсиб», будет минимальной. По его словам, это больше «репутационный вопрос». Всего, по информации Моисеева, не израсходованных в рамках программы на данный момент осталось 10,5 млрд рублей. Замминистра добавил, что ОФЗ могут получить еще несколько банков, но их названия и заинтересованность пока не раскрывают.
Выделение очередной порции госпомощи «Уралсибу» в каком бы то ни было объеме в текущей ситуации довольно странно, особенно с учетом дефицита средств по программе ОФЗ, отмечает издание. Ранее, 3 ноября, была одобрена процедура финансового оздоровления банка «Уралсиб», в рамках которой его новый акционер Владимир Коган получил от государства 81 млрд рулей на восстановление деятельности банка.
«С учетом полученных 81 миллиарда рублей у банка улучшатся и показатели базового капитала, есть и ликвидность, поэтому потребности в дополнительном капитале у банка не должно быть», — считает аналитик Moody`s Елена Редько. В самом «Уралсибе» потребность в допподдержке тоже аргументировать не стали, заявив лишь: «Если Минфин предлагает финансовую помощь, отказываться от нее мы не будем». По мнению Елены Редько, участие в программе докапитализации АСВ действительно используется банками в качестве косвенного свидетельства их системной значимости.
Решение включить в программу «Уралсиб» и еще несколько банков прежде всего нарушает интересы банка «Российский Капитал» (на данный момент получил 5,4 млрд рублей в рамках программы ОФЗ), которому еще неделю назад обещали выделение средств, оставшихся от программы ОФЗ. Связаться с пресс-службой «Российского Капитала» вчера изданию также не удалось. Глава банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев не отвечал по мобильному телефону.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 244,25 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,44 млрд, кредитный портфель — 98,78 млрд, обязательства перед населением — 75,65 млрд.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 556,47 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,76 млрд, кредитный портфель — 257,66 млрд, обязательства перед населением — 154,26 млрд.