Банк «Уралсиб», получивший от государства менее месяца назад господдержку в размере 81 млрд рублей, может получить еще и средства в рамках программы докапитализации через ОФЗ. Речь идет о символической сумме, которая не имеет значения в масштабах банка и нужна исключительно с репутационной точки зрения. Однако это уменьшит объем средств, обещанных «дочке» АСВ — банку «Российский Капитал», пишет «Коммерсант».

О том, что «Уралсиб» примет участие в программе докапитализации через ОФЗ, заявил вчера заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, объем господдержки будет «номинальным». Он уточнил, что проблема в том, что денег в программе докапитализации почти не осталось, поэтому сумма, которую получит «Уралсиб», будет минимальной. По его словам, это больше «репутационный вопрос». Всего, по информации Моисеева, не израсходованных в рамках программы на данный момент осталось 10,5 млрд рублей. Замминистра добавил, что ОФЗ могут получить еще несколько банков, но их названия и заинтересованность пока не раскрывают.

Выделение очередной порции госпомощи «Уралсибу» в каком бы то ни было объеме в текущей ситуации довольно странно, особенно с учетом дефицита средств по программе ОФЗ, отмечает издание. Ранее, 3 ноября, была одобрена процедура финансового оздоровления банка «Уралсиб», в рамках которой его новый акционер Владимир Коган получил от государства 81 млрд рулей на восстановление деятельности банка.

«С учетом полученных 81 миллиарда рублей у банка улучшатся и показатели базового капитала, есть и ликвидность, поэтому потребности в дополнительном капитале у банка не должно быть», — считает аналитик Moody`s Елена Редько. В самом «Уралсибе» потребность в допподдержке тоже аргументировать не стали, заявив лишь: «Если Минфин предлагает финансовую помощь, отказываться от нее мы не будем». По мнению Елены Редько, участие в программе докапитализации АСВ действительно используется банками в качестве косвенного свидетельства их системной значимости.

Решение включить в программу «Уралсиб» и еще несколько банков прежде всего нарушает интересы банка «Российский Капитал» (на данный момент получил 5,4 млрд рублей в рамках программы ОФЗ), которому еще неделю назад обещали выделение средств, оставшихся от программы ОФЗ. Связаться с пресс-службой «Российского Капитала» вчера изданию также не удалось. Глава банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев не отвечал по мобильному телефону.

Банк ДОМ.РФ АО «Банк ДОМ.РФ» (бывш. АО «АКБ «Российский Капитал») — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный «ДОМ.РФ» (бывш. АИЖК). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов. Банк активен в корпоративном кредитовании, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. В настоящее время на базе кредитной организации создается универсальный ипотечно-строительный банк. В работе с корпоративными клиентами фининститут сосредоточится на проектном финансировании, с частными клиентами — на ипотечном кредитовании.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 244,25 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,44 млрд, кредитный портфель — 98,78 млрд, обязательства перед населением — 75,65 млрд.