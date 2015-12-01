Совет директоров Банка России утвердил пакет нормативных актов с поправками, направленными на устранение несоответствий российского банковского регулирования стандартам Базельского комитета по банковскому надзору.

О ряде запланированных изменений портал Банки.ру писал на этапе публикации Центробанком проектов соответствующих документов. Напомним, среди новаций — введение надбавок к достаточности капитала банков (надбавки для поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки и надбавки за системную значимость) с установлением минимально допустимых числовых значений этих надбавок.

Также в числе нововведений — снижение минимальных требований к достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) с 10% до 8%, а к достаточности базового капитала (Н1.1) — с 5% до 4,5%.

При этом многие изменения представляют собой ужесточение требований по сравнению с ранее действовавшими, например увеличение коэффициента риска по ряду инструментов в иностранной валюте. В целом планируемые к внедрению в России подходы жестче, чем предусмотрено «Базелем» , отмечал ранее в письме к председателю ЦБ глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Он пояснял, что распространение принципов «Базеля II» и «Базеля III» на все кредитные организации независимо от масштаба их деятельности не соответствует изначальным подходам «Базеля», и предлагал вводить более строгие регуляторные правила только для банков, отнесенных к категории системно значимых.

На днях стало известно, что ЦБ не намерен изменять сроки внедрения стандартов «Базель II» и «Базель III». В сообщении , опубликованном пресс-службой регулятора в понедельник, подтверждается, что нормативные акты, утвержденные советом директоров 16 и 27 ноября 2015 года, вступают в силу с 1 января 2016-го, и приводится их список:

1. Указание Банка России от 18 ноября 2015 года № 3850-У «О внесении изменений в положение Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска».

2. Указание Банка России от 18 ноября 2015 года № 3851-У «О внесении изменений в положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

3. Указание Банка России от 30 ноября 2015 № 3855-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков».

4. Указание Банка России от 30 ноября 2015 № 3856-У «О внесении изменений в положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

5. Положение Банка России «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями».

6. Указание Банка России «О внесении изменений в положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».

7. Положение Банка России «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

8. Указание Банка России о внесении изменений в положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».

9. Положение Банка России «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп».

10. Указание Банка России «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».

11. Указание Банка России «О признании утратившим силу указания Банка России от 25 октября 2013 года № 3080-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».

12. Указание Банка России «О внесении изменений в указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».

13. Указание Банка России «О внесении изменений в указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями».