Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции, сообщает пресс-служба правительства.

«Председатель правительства подписал постановление о мерах по реализации указа президента России «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики», — говорится в сообщении.



Постановлением Кабмина от 30 ноября утвержден перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция, и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию.

Как сообщается, установлено, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных перечнем, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования в объеме, разрешенном правом Евразийского экономического союза.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Кроме того, Кабмин поручил Минпромторгу и Минсельхозу принять меры для недопущения роста цен в связи с эмбарго на продукты из Турции.

«Минпромторгу и Минсельхозу поручено проводить оперативный мониторинг и контроль цен на товары, предусмотренные перечнем, и в случае необходимости обеспечить принятие мер, направленных на увеличение предложения промышленной и сельскохозяйственной продукции с целью недопущения роста цен», — говорится в сообщении пресс-службы.



Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября в Сирии истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Спустя четыре дня Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции.

