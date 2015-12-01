Банк России с 1 декабря отключил банк «Ренессанс» от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на банковском рынке. По его сведениям, Центробанк полностью ограничил банку участие в БЭСП.

На момент публикации новости Банки.ру не располагал официальным комментарием банка.



Ранее стало известно, что вклады в «Ренессансе» выдаются по предварительной записи. В отделении кредитной организации порталу Банки.ру также сообщили, что в банке не производят пополнение действующих и не открывают новые вклады. Операции по открытию расчетных счетов приостановлены в связи с тем, что в банке проходит «обновление ПО», рассказали в отделе по работе с юридическими лицами.

По информации источника Банки.ру, кредитная организация не привлекает средства физлиц в связи с предписанием Банка России.