Среди сопоставимых вкладов крупных банков «Праздничный +» — один из лучших по доходности в валюте

РосинтерБанк предлагает посетителям Банки.ру в период с 7 по 31 декабря 2015 года открыть эксклюзивный вклад «Праздничный +», подав заявку и получив промокод на портале.

Средства размещаются на 400 дней в сумме от 50 тыс. до 10 млн рублей либо от 1,5 тыс. до 300 тыс. долларов/евро. Процентная ставка фиксируется на весь срок и составляет 13% годовых в рублях, 2,7% в долларах и 2,2% в евро.

«Среди вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых крупными российскими банками, процентные ставки по «Праздничному +» в рублях являются максимальными, а в долларах и евро — занимают одну из лидирующих позиций», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Во вклад принимаются дополнительные взносы суммами от 3 тыс. рублей, 100 долларов/евро в течение первых 200 дней после оформления договора. Также при необходимости вкладчик может истребовать часть депозита до суммы неснижаемого остатка без потери процентов.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и могут быть использованы вкладчиком по его усмотрению.

Предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: при изъятии средств до истечения одного года проценты выплачиваются в размере 30% от ставки по вкладу, а по истечении одного года — в размере 80%.

Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По его новым правилам ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

