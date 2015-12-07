Новый банк будет представлен в 15 тыс. отделений Почты России, а общее количество банковских окон превысит 20 тыс.

Финансовый институт, создаваемый на базе «дочки» ВТБ — Лето Банка — и Почты России будет называться «Почта Банк». Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ВТБ Андрей Костин, передает спецкор портала Банки.ру.



По словам банкира, учредительное соглашение о создании почтобанка может быть подписано в начале следующего года, а не в конце нынешнего, как ожидалось ранее.

«На завершающей (стадии подписания учредительного соглашения. — Прим. ред.). Название будет «Почта Банк». Соглашение будет состоять из четырех элементов, три уже подписано. Там остается вопрос окончательной оценки Лето Банка — по какой цене мы продаем», — сказал Костин.



По его словам, процедура оценки стоимости продажи доли Лето Банка (50% минус одна акция) Почте России находится в завершающей стадии. «Думаю, что на этой неделе мы согласуем все вопросы, и до конца этого года, либо в начале января (2016 года. — Прим. ред.) будет подписано акционерное соглашение», — заявил глава ВТБ.



Он отметил, что продление сроков подписания учредительного соглашения о создании почтобанка связано с «деталями». «Решение есть (о создании банка на базе Почты России и «дочки» ВТБ. — Прим. ред.), оно окончательное, все базовые вопросы фактически согласованы», — подчеркнул Костин.



Новый банк будет представлен в 15 тыс. отделений Почты России, а общее количество банковских окон превысит 20 тыс. Он будет ориентирован на работу с розничными клиентами массового и нижнемассового сегмента, а особое внимание будет уделено пенсионерам, получающим пенсии через отделения Почты России. Целевая клиентская база почтового банка составляет около 20 млн человек. Активы почтового банка в 2023 году составят порядка 600 млрд рублей.



Ранее Лето Банк зарегистрировал интернет-домен «Национальный почтовый банк» (nationalpostbank.ru) и ряд других доменов, связанных с почтой, деньгами и финансами.

Почта Банк ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 391,29 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,27 млрд, кредитный портфель — 304,68 млрд, обязательства перед населением — 307,58 млрд.