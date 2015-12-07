Финансовый институт, создаваемый на базе «дочки» ВТБ — Лето Банка — и Почты России будет называться «Почта Банк». Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ВТБ Андрей Костин, передает спецкор портала Банки.ру.

По словам банкира, учредительное соглашение о создании почтобанка может быть подписано в начале следующего года, а не в конце нынешнего, как ожидалось ранее.

«На завершающей (стадии подписания учредительного соглашения. — Прим. ред.). Название будет «Почта Банк». Соглашение будет состоять из четырех элементов, три уже подписано. Там остается вопрос окончательной оценки Лето Банка — по какой цене мы продаем», — сказал Костин.

По его словам, процедура оценки стоимости продажи доли Лето Банка (50% минус одна акция) Почте России находится в завершающей стадии. «Думаю, что на этой неделе мы согласуем все вопросы, и до конца этого года, либо в начале января (2016 года. — Прим. ред.) будет подписано акционерное соглашение», — заявил глава ВТБ.

Он отметил, что продление сроков подписания учредительного соглашения о создании почтобанка связано с «деталями». «Решение есть (о создании банка на базе Почты России и «дочки» ВТБ. — Прим. ред.), оно окончательное, все базовые вопросы фактически согласованы», — подчеркнул Костин.

Новый банк будет представлен в 15 тыс. отделений Почты России, а общее количество банковских окон превысит 20 тыс. Он будет ориентирован на работу с розничными клиентами массового и нижнемассового сегмента, а особое внимание будет уделено пенсионерам, получающим пенсии через отделения Почты России. Целевая клиентская база почтового банка составляет около 20 млн человек. Активы почтового банка в 2023 году составят порядка 600 млрд рублей.

Ранее Лето Банк зарегистрировал интернет-домен «Национальный почтовый банк» (nationalpostbank.ru) и ряд других доменов, связанных с почтой, деньгами и финансами.

Почта Банк

ПАО «Почта Банк» — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.

На текущий момент ПАО «ВТБ» и ФГУП «Почта России» контролируют по 49,99% акций Почта Банка, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 391,29 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,27 млрд, кредитный портфель — 304,68 млрд, обязательства перед населением — 307,58 млрд.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 13 949,42 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 583,66 млрд, кредитный портфель — 9 550,92 млрд, обязательства перед населением — 3 829,63 млрд.