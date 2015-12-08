Максимально возможный объем финансирования оздоровления Балтинвестбанка может составить 37 млрд рублей. Между тем реальная сумма в результате конкурсного отбора бывает обычно ниже максимально заявленной. Наибольшие шансы стать санатором Балтинвестбанка из трех претендентов — у банка «Санкт-Петербург», пишет «Коммерсант».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на прошлой неделе сообщило банкам — претендентам на санацию Балтинвестбанка параметры господдержки, которая может быть выделена на его финоздоровление, если конкурс по отбору санатора будет успешным. В случае с Балтинвестбанком речь идет о максимально возможном кредите на десять лет под 0,5% в размере около 24 млрд рублей (эти средства пойдут в капитал банка) и шестилетнем кредите на сумму около 9 млрд рублей (на ликвидность), указывает один из источников издания, отмечая, что эта сумма — максимально возможная. Предполагается, что именно ее должны учитывать потенциальные санаторы, выставляя свои заявки на конкурс. Конкурс может пройти на следующей неделе.

При этом, уточняет другой источник, обсуждается еще один короткий по сроку транш на докапитализацию в размере около 4 млрд рублей. До сих пор на санацию обычно выделялись два транша: в капитал и на ликвидность. «В целом, по оценке АСВ, «дыра» в банке — около 18—19 миллиардов рублей», — говорит один из собеседников газеты. Оценки претендентов относительно их размера колеблются от 19 млрд до 25 млрд рублей.

На данный момент наиболее активными претендентами на санацию Балтинвестбанка остаются банки «Санкт-Петербург», «Международный Финансовый Клуб» (МФК) и Абсолют Банк. Ранее проявлявший интерес в отношении этой истории Альфа-Банк утратил его. «У каждого из банков есть свое преимущество. Самые большие шансы — у банка «Санкт-Петербург», так как его активно поддерживает ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, которое не заинтересовано в активном сокращении числа питерских банков (с 2008 года частью федеральных банков стали самостоятельные банки «КИТ Финанс», «ВТБ Северо-Запад» и банк «Петровский», на санации федеральных банков находятся «Балтийский» и «Таврический»)», — отмечает один из собеседников газеты. По его словам, у МФК «генетический» интерес к этому банку, так как в 1990-х годах он был частью структуры «Интеррос», а Абсолют Банк, хотя до сих пор не выступал санатором, является дочерним банком структуры РЖД, в 2008 году санировавшей «КИТ Финанс» и вернувшей государству выделенные на оздоровление средства.

В банке «Санкт-Петербург» изданию официально подтвердили интерес к оздоровлению Балтинвестбанка, в МФК и Абсолют Банке не стали комментировать ситуацию.

Напомним, пользователи портала Банки.ру с начала ноября сообщали о проблемах Балтинвестбанка с проведением платежей. В начале ноября прошли обыски в головном офисе банка в связи с деятельностью ряда его клиентов. Затем банк предупредил о возможных задержках платежей юридических лиц. Позже сообщалось, что Балтинвестбанк приостановил перевод денежных средств юрлиц в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. В итоге ЦБ и АСВ приступили к проверке в Балтинвестбанке.