Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, дальнейшими шагами Следственного комитета России могут быть объявление фигуранта в международный розыск и ходатайство о заочном аресте.

Между тем сам Ходорковский в своем микроблоге в Twitter сообщил, что ему заочно предъявлено обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска. «Отцу сегодня притащили. Как будто мой адрес не знают. Сообщаю: Hanover sq. 16. Унылая попытка смены темы обсуждения», — написал Ходорковский в комментарии к приложенной фотографии повестки вызова на допрос.

Со своей стороны координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза в Facebook сообщил, что Ходорковского вызвали на допрос в связи с обвинением по «делу Пичугина».

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве, а также в других преступлениях. С учетом двух уголовных дел и последующих обжалований приговоров общий срок заключения, назначенный судом, составил десять лет и десять месяцев.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего экс-глава нефтяного гиганта уехал в Германию. С марта 2014-го Ходорковский имеет вид на жительство в Швейцарии.

По версии следствия, в 1998—2002 годах члены организованной группы по указанию экс-акционера «ЮКОСа» Леонида Невзлина совершили ряд убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Невзлин более десяти лет проживает в Израиле, заочно он приговорен к пожизненному заключению. Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был признал экс-руководитель службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, он отбывает пожизненный срок.

Между тем, несмотря на приговоры суда, «дело Пичугина» не было завершено. Расследование возобновили в июне 2015 года. Согласно новым данным, убийство мэра мог заказать лично Ходорковский.