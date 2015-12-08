В Кремле не согласны с тем, что в нынешнем году у россиян произошло резкое снижение доходов.
«Ваша формулировка (о резком снижении доходов населения) — вряд ли с ней можно согласиться с точки зрения слишком сильного (падения доходов)», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о действиях властей по предотвращению резкого падения доходов россиян.
«Речь идет о тех антикризисных усилиях, которые предпринимаются Кабинетом министров в соответствии с имеющейся программой, с планом действий», — отметил он, говоря о мерах правительства.
По его словам, «в своей ежедневной работе (президент России Владимир) Путин достаточно большое время уделяет экономике и антикризисной деятельности».