Ранее РФ предложила Украине реструктурировать долг на 3 млрд долларов, разрешив погашать по 1 млрд в 2016—2018 годах при условии предоставления гарантий по нему от властей США или ЕС, либо одного из международных финансовых институтов

Россия готовит документы для обращения в суд по долгу Украины. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Мы сделали шаг навстречу — предложили вариант урегулирования долговой проблемы Украины и обратились в МВФ, так как понимали, что Киев не решает свои долговые проблемы самостоятельно. Но нам предложили вести переговоры наряду с коммерческими кредиторами. Это не конструктивный диалог, круг замкнулся. В этих условиях нам не остается другого выбора, кроме как использовать все возможности защиты своих прав как кредитора. Мы готовим документы для обращения в суд», — отметил Силуанов.



Ранее стало известно, что совет директоров МВФ утвердил реформу, позволяющую кредитовать должников в случае дефолта по суверенному долгу. Обсуждение этого документа многие эксперты связывали с угрозой дефолта Украины по российскому долгу на 3 млрд долларов и стремлением фонда ее спасти.

«Решение об изменении правил выглядит поспешным и предвзятым. Принимается исключительно в ущерб России и в целях легализации возможности Киева не платить по своим долгам. На этом фоне вопиюще выглядит нежелание США решать вопрос ратификации соглашения о пополнении капитала МВФ, который как раз очень бы пригодился для решения долговых проблем Украины. Получается, гораздо проще менять сформированные годами базовые правила работы МВФ, затягивать решение об изменении устава фонда и его капитализации, что безуспешно уже на протяжении многих лет обсуждается на «двадцатке», чем решать по существу проблемы оказавшихся в дефолте стран, реализующих программу МВФ», — подчеркнул министр финансов РФ.

Россия считает украинский долг перед собой суверенным, а не коммерческим. Однако РФ предложила Украине реструктурировать долг на 3 млрд долларов, разрешив погашать по 1 млрд в 2016—2018 годах при условии предоставления гарантий по нему от властей США или ЕС, либо одного из международных финансовых институтов. В ноябре МВФ также признал долг Украины перед Москвой суверенным.

«На уровне руководства МВФ нам подтверждали официальный статус долга. Сейчас мы намерены инициировать заседание совета директоров фонда для формального подтверждения статуса долга», — уточнил Силуанов.



«Рушатся условия, выработанные годами, правила финансирования программ фонда существуют десятилетиями и оставались неизменными. Всегда суверенный кредитор имел приоритет перед коммерческими. Правилами подчеркивалась особая роль официального кредитора, что особо важно в кризисные периоды, когда коммерческие кредиторы отворачиваются от страны и лишают ее доступа к ресурсам», — заключил министр финансов РФ.



Он напомнил, что только Россия оказала поддержку экономике Украины и предоставила кредит стране, не имевшей выхода на внешние рынки два года назад. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Украина должна погасить свой долг перед Россией в срок, в противном случае Москва оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции.