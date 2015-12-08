Реальный эффективный курс рубля вырос на 0,7% в месячном исчислении и на 7,2% к декабрю

Номинальный курс рубля к доллару США снизился в ноябре на 3% по сравнению с октябрем 2015 года, а по отношению к декабрю 2014-го — на 14,8%. Такие данные представлены в статистической сводке ЦБ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2015 года» .

Средний номинальный курс доллара к рублю в ноябре-2015 составил 65,03 рубля за доллар против 63,07 в предыдущем месяце. Средний номинальный курс 11 месяцев текущего года — 59,9 рубля за доллар.

Реальный курс рубля к доллару просел в ноябре на 2,2% по отношению к октябрю-2015. В сравнении с декабрем прошлого года ослабление рубля к доллару по реальному курсу составило 5,5%.

К европейской валюте рубль укрепился по номинальному курсу в ноябре по отношению к октябрю на 1,2%, а по отношению к декабрю-2014 ослаб на 2,5%.

Средний номинальный ноябрьский курс равнялся 70,04 рубля за евро против октябрьских 70,85. Средний номинальный курс за 11 месяцев с начала 2015 года — 66,71 рубля за евро.

Реальный курс рубля к евро продемонстрировал рост в ноябре по сравнению с октябрем текущего года на 1,9%, а по сравнению с декабрем-2014 — на 8,7%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам не изменился в ноябре по отношению к предыдущему месяцу, снизившись по сравнению с декабрем 2014-го на 1%. Реальный эффективный курс рубля укрепился на 0,7% в месячном исчислении и на 7,2% к декабрю прошлого года.