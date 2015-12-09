Банк «Русский Стандарт» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Балтинвестбанка более 1 млрд рублей долга по межбанковскому кредиту. Иск был подан и принят судом в середине ноября, пишут «Ведомости».

Предварительное судебное заседание назначено на 19 января 2016 года. Суть претензий «Русского Стандарта» неизвестна — в картотеке дела отсутствует текст заявления. Представители «Русского Стандарта» и Балтинвестбанка от комментариев отказались. Источник, близкий к ответчику, сказал изданию, что речь идет о межбанковском кредите, который уже частично погашен, и долг стал меньше 1 млрд рублей. Сумму задолженности он не назвал.

Скорее всего, это межбанковский кредит, говорит партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Могут быть вариации, допускает он: «Русский Стандарт» мог купить бумаги банка, например векселя, что по сути все равно межбанковские отношения.

За последнее время к Балтинвестбанку было подано много похожих исков, и все они от юридических лиц, но сумма иска «Русского Стандарта» пока самая большая. В ноябре — декабре компании подали иски к Балтинвестбанку на 11 млн рублей.

Банк испытывает проблемы с ликвидностью и задерживает платежи с конца октября. С 18 ноября ЦБ и АСВ приступили к проверке в Балтинвестбанке, тогда же банк уведомил, что в связи с указанием ЦБ временно не принимает к исполнению платежные поручения по перечислению средств по обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Позже банк приостановил операции по картам, в том числе в торговых точках.

Позже сообщалось о возможном оздоровлении Балтинвестбанка. Среди основных претендентов на роль санатора назывались банк «Санкт-Петербург», «Международный Финансовый Клуб» (МФК), подконтрольный бизнесмену Михаилу Прохорову, а также Альфа-Банк (уже отказался от возможного участия в санации). В начале этой недели «Коммерсант» сообщал, что наибольшие шансы — у банка «Санкт-Петербург». В ближайшее время будет проведен конкурс по выбору санатора для Балтинвестбанка. На оздоровление может быть выделено 37 млрд рублей: около 24 млрд рублей для пополнения капитала под 0,5% годовых на десять лет, еще около 9 млрд рублей — на ликвидность, срок — шесть лет.

Впрочем, источник, близкий к надзорному блоку ЦБ, сказал «Ведомостям», что сумма в 37 млрд рублей называлась раньше и она устарела. По его словам, сумма на санацию Балтинвестбанка будет меньше 35 млрд рублей. Человек, близкий к банку, говорит, что обсуждалась следующая пропорция: около 22,3 млрд рублей на капитал и 9 млрд рублей на ликвидность. Максимальная сумма, которую были готовы дать на оздоровление Балтинвестбанка на прошлой неделе, составляла 32 млрд рублей, уточнил собеседник издания.

«Дыра» в балансе Балтинвестбанка не превышает 20 млрд рублей, сообщает один из источников издания со ссылкой на своих знакомых в банке. Источник, близкий к надзорному блоку, согласен, что «дыра» — около 20 млрд рублей, но не меньше 15 млрд, и это «не смертельные цифры».