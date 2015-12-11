Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает возбуждать уголовные дела за преступления в банковской сфере не постфактум, а до отзыва лицензии и в отношении конкретных лиц. Таким образом в АСВ рассчитывают снизить число случаев преступного расхищения активов банков, пишет «Коммерсант».

Пока в МВД поступит заявление, пока будет возбуждено уголовное дело, лица, ответственные за крах банка (речь идет о преднамеренном банкротстве или выводе активов), успевают сбежать за границу. Законодательным путем, наверное, не решить этот вопрос, здесь нужен некий комплекс исполнительских действий, связанных с координацией работы, считает директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева.

«В первую очередь раннее оповещение правоохранительных органов о том, что намереваются или есть возможность и основание отзывать лицензию, — пояснила она. — То есть я считаю, что уголовное дело или подготовка возбуждения уголовного дела должна быть до отзыва лицензии. Пусть за три дня, пусть за неделю. При принятии решения об отзыве лицензии правоохранительные органы должны иметь проект заявления, постановления о возбуждении уголовного дела».

Согласно новой идее, уголовное дело должно возбуждаться только по заявлению Банка России либо АСВ. Собственно, так и делается сейчас, но обычно уже после отзыва лицензии (заявление в правоохранительные органы от ЦБ) и признания банка банкротом (заявление от АСВ, которое становится конкурсным управляющим банка-банкрота). Иногда подаются оба заявления, иногда — одного из ведомств. «Заявление поступило, уголовное дело должно быть возбуждено, дальше должен быть изобретен какой-то механизм воспрепятствования отъезду этих лиц за границу, — пояснила Медведева. — То есть на таможне — «красный флажок», который должен тут же срабатывать. Но для этого, мы понимаем, уголовное дело должно быть возбуждено, и должно быть возбуждено против конкретных лиц, а не по факту».

В Банке России не видят, каким образом процесс можно было бы оптимизировать с их стороны. Соответствующие полномочия у ЦБ есть и сейчас, но вот реализовать их возможно не всегда: причина — в доказательствах. «У нас и сейчас есть возможность информировать правоохранительные органы о неправомерных действиях банкиров, и при наличии должных доказательств мы ее используем. В нашей практике были такие прецеденты — в частности, в случаях неоднократного неисполнения требований о предоставлении достоверной отчетности. Но в большинстве случаев, учитывая масштабы фальсификации отчетных данных, доказательства объективно появляются у нас зачастую после отзыва лицензии, когда временная администрация Банка России получает доступ к системам и документам банка», — сообщил «Коммерсанту» зампред Банка России Михаил Сухов.



Вопрос очень тонкий, указывают юристы. «Предложенный механизм может быть применен в отдельных случаях, но для этого необходимы серьезные изменения в законодательной базе, что будет очень непросто», — говорит руководитель международно-правовой практики коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич. Она предупреждает, что новый подход может вопреки ожиданиям активизировать бегство преступных банкиров из России.



Впрочем, практическое решение проблемы еще не представлено, отмечает издание. Таким образом, сама тема пока существует лишь в качестве идеи.