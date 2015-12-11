Совет директоров Банка России по итогам очередного заседания в пятницу принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 11%. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Свое решение регулятор объяснил повышением инфляционных рисков.

«Основным источником инфляционных рисков остается возможное дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне длительного сохранения цен на нефть на низком уровне, нормализации денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками и продолжения замедления роста экономики Китая», — говорится в сообщении ЦБ. В нем подчеркивается, что снижению инфляции может препятствовать сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне продолжительное время, пересмотр запланированных на 2016—2017 годы темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики.

«Банк России учел возросшее в последнее время давление на рубль, вызванное падением цен на нефть, а также другие инфляционные факторы (Турция, дальнобойщики) и решил вновь отложить снижение ключевой ставки. Мы по-прежнему ожидаем в 2016 году заметного снижения инфляции, что позволит ЦБ вернуться к этому вопросу уже на первом заседании совета директоров в новом году», — комментирует начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 января 2016 года.

Опрошенные Банки.ру эксперты прогнозировали, что регулятор сохранит ставку на уровне 11%, принимая во внимание колебания на валютном рынке и изменения прогнозов по инфляции в связи с введением антитурецких санкций и новых сборов.

Регулятор понижал ключевую ставку пять раз за 2015 год после резкого повышения до 17% в декабре прошлого года. Однако и в сентябре, и в октябре ЦБ не менял значение данного рыночного индикатора в связи с усилением инфляционных рисков при сохранении угрозы существенного охлаждения экономики РФ на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

Также сообщается, что совет директоров ЦБ в пятницу сохранил на текущем уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

